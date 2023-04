Martin Rütter weiß, worauf es ankommt – Tipps für Hunde

Tipps und Tricks

Der Hund ist der beste Freund des Menschen – allerdings nicht immer. Um brenzlige Situationen zu vermeiden, hat Martin Rütter die richtigen Tipps parat.

Hamm (NRW) – Hunde lösen bei Menschen verschiedene Emotionen aus. Viele empfinden Glück und Freude. Bei manchen sorgen die Vierbeiner aber auch für panische Angst – Martin Rütter weiß, was in solchen Momenten hilft. Der bekannte Hundeexperte kennt auch das Phänomen, dass schwarze Hunde bei Menschen oft noch schneller diese Angst auslösen. Warum das so ist, hat er gegenüber wa.de erklärt.

Generell ist es beim Umgang mit Hunden wichtig, dass es der richtige ist. Martin Rütter, unter anderem auch als Hundetrainer aktiv, hat daher außerdem erklärt, worauf es bei der Hundeerziehung ankommt und welche drei Kardinalfehler es gibt.