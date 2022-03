Meerschweinchen brauchen immer einen Kameraden – süßes Video liefert den Beweis

Von: Nina Marie Jarosch

Ein TikTok-Video liefert den Beweis, dass Meerschweinchen immer einen Kameraden brauchen und sorgt bei den Zuschauern im Netz für viel Begeisterung.

Arizona (USA) – Das entzückende Video mit den Meerschweinchen wird auf dem TikTok-Account „guineapigcarecenter“ geteilt. Darin ist genau zu sehen, wie sozial sich die niedlichen Nager untereinander verhalten und warum man Meerschweinchen deshalb auch nie alleine halten darf, wie Landtiere.de* berichtet.

Das „Guinea Pig Care Center“ ist im März 2020 mit der Intention gegründet worden, sich um Meerschweinchen zu kümmern und die Öffentlichkeit über die beliebten Tiere aufzuklären. Auf der Website heißt es: „Ich glaube, dass mehr Besitzer eine Verbindung zu ihren Meerschweinchen aufbauen können, wodurch man die Zahl der Rückgaben reduzieren kann.“ Denn oft werden Meerschweinchen als „Anfänger-Tiere“ für Kinder gekauft und wenn der Reiz des Neuen verloren gegangen ist, im Tierheim abgegeben, weil sie niemand mehr haben will. Ein Meerschweinchen wird einfach in einer Plastiktüte ausgesetzt.

Mairwen Guard von „Cotton Tails Rescue“, einer Wohltätigkeitsorganisation zur Rettung von Kaninchen und Meerschweinchen in Großbritannien, erklärt gegenüber „Newsweek“: „Der Mensch hat eine große Schwäche, denn er neigt dazu, sich bei einer neuen Aktivität oder einem neuen Hobby innerhalb weniger Wochen oder Monate zu langweilen, und das ist bei Haustieren leider nicht anders.“ Dabei leben Meerschweinchen viel länger, als die meisten Menschen wahrscheinlich annehmen – sie können bis zu 12 Jahre alt werden. Diese Meerschweinchen sind sogar richtige Instagram Stars.

Meerschweinchen sind sehr soziale Herdentiere, die nicht alleine gehalten werden dürfen. (Symbolbild) © agefotostock/Imago

Meerschweinchen brauchen immer einen Kameraden – es hilft gegen Angst und Stress

In der Bildunterschrift zu dem bezaubernden Meerschweinchen-Clip auf TikTok heißt es vom „guineapigcarecenter“: „Einen Kumpel zu haben, kann ihnen helfen, sich weniger ängstlich und gestresst zu fühlen, weil sie der Welt nicht alleine gegenüberstehen.“ Im Video zu sehen, sind vier Meerschweinchen, die in einer Reihe hintereinander herlaufen. Doch eines bleibt plötzlich zurück, während die anderen zusammen um eine Ecke verschwinden. Das zurückgebliebene Tier bekommt Angst und beginnt zu quieken, um seine Freunde zu rufen und auf sich aufmerksam zu machen. Weil ihr Vater sie aussetzen will, lassen Kinder ihre Meerschweinchen einfach in einem Karton zurück.

Als die anderen Meerschweinchen den Hilferuf ihres Artgenossen hören, halten sie sofort an und drehen um. Sie gehen genau den Weg zurück, den sie gekommen sind, um ihrem pelzigen Freund zur Hilfe zu eilen. Am Ende des Videos verdeutlicht „guineapigcarecenter“ seinen Standpunkt über die Haltung von Meerschweinchen nochmal mit einer Texteinblendung: „Ja, es gibt Meerschweinchen, die lieber allein leben, aber das ist selten. Sie sollten unbedingt einen Partner haben, der Seite an Seite in einem anderen Käfig lebt. Gehen Sie immer davon aus, dass Ihr Meerschweinchen nicht die Ausnahme ist, und tun Sie vorher alles, was Sie können.“

Meerschweinchen brauchen immer einen Kameraden – „Das ist so ein süßes Video“

Die TikTok-User sind von dem niedlichen Video begeistert. Innerhalb kürzester Zeit hat es über 4,4 Millionen Aufrufe und über 851.000 Likes erhalten. In den fast 6.700 Kommentaren äußern sich viele begeistert über die süßen Tiere oder teilen ähnliche Erfahrungen mit den anderen Meerschweinchen-Fans. Hier eine kleine Auswahl davon:

„Das ist so ein süßes Video.“

„Das ist bezaubernd. Ich liebe es, wie sie im Gänsemarsch gehen. 🥰“

„Bevor mein Meerschweinchen einen Kumpel bekam, war es sehr launisch und weigerte sich, Gemüse zu fressen.“

„Die haben mehr gesunden Menschenverstand als wir. 🥲🥰“

„Die Meerschweinchen marschieren eins nach dem anderen, hurrah hurrah. 😂“

„Meine sind Geschwister und ihre Beziehung ist so süß, sie putzen sich gegenseitig und spielen miteinander.“

„Das ist cool und auch sehr lehrreich.“

