Mini-Kauz von Mama verstoßen – Polizei findet den hilflosen Vogel

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Polizeibeamte retten Minikauz. © Polizei Bochum

Im nördlichen Ruhrgebiet werden Polizisten zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Ein kleiner Kauz sitzt einsam auf der Straße zwischen Fahrzeugen.

Herne – „Junge Eule zwischen Fahrzeugen“, lautet um Mitternacht ein Einsatz für das Streifenteam in Herne. Die zwei Beamten im Dienst machen sich auf den Weg. Doch was wird sie am Einsatzort erwarten? Eine hilflose Eule oder etwa ein Verkehrsunfall? Wie die Polizisten dem hilflosen Mini-Kauz, der von seiner Mama verstoßen wurde, helfen, verrät Landtiere.de*

Am Einsatzort angekommen, treffen sie zum Glück auf keinen Autounfall. Doch wo ist die Eule? Unter einem geparkten Auto werden die beiden Beamten fündig und gucken prompt in die großen Augen eines kleinen plüschigen Federknäuels. Obwohl der kleine Kauz völlig verängstigt ist, gelingt es den Beamten ihn schnell in ihre Obhut zu nehmen. Schließlich befindet er sich allem Anschein nach in einer hilflosen Lage. Wie er da hingekommen ist und warum, ist den Beamten ein Rätsel.