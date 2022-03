Mini-Welpe nicht wiederzuerkennen – TikTok-Video zeigt flauschige Verwandlung

Von: Sina Lück

Teilen

In Woche eins ist Welpe Casper noch winzig, das ändert sich aber schnell. © TikTok (lifeofellachow)

In einem TikTok-Video zeigt ein Herrchen die flauschige Verwandlung seines Hundes. Nach acht Wochen ist der Mini-Welpe nicht wiederzuerkennen.

Großbritannien – „Du bist aber groß geworden!“ Diesen berühmten Satz von Oma oder Opa hat vermutlich jedes Kind schon einmal gehört, wenn sie ihre Großeltern länger nicht gesehen haben. Auch auf Mini-Welpe Casper passt der Satz wie die Faust aufs Auge. In einem TikTok-Video zeigt sein Herrchen, wie schnell der Welpe wächst. Schon nach wenigen Wochen ist Casper nicht wiederzuerkennen. Die Menschen im Netz fragen sich: Das soll der gleiche Hund sein? Warum der Mini-Welpe in dem TikTok-Video nach seiner Verwandlung nicht wiederzuerkennen ist, verrät Landtiere.de*.

Auf dem TikTok-Kanal „lifeofellachow“ postet Herrchen Corey Nicholson regelmäßig Videos von seiner tierischen Bande. In den Hauptrollen: Chow Chow-Hündin Ella und ihre vier flauschigen Welpen. Zu der Hundefamilie gehört auch der kleine Casper, der in nur wenigen Wochen eine eindrucksvolle Verwandlung hinlegt. Wie verblüffend schnell der Hund wächst, hält Corey mit der Kamera vor einem Spiegel fest. Dafür filmt er sich in regelmäßigen Abständen mit Casper auf dem Arm. In Woche eins passt der süße Mini-Welpe noch bequem in Coreys Hand – doch das soll sich schnell ändern! *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.