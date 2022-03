Neugeborenes Lämmchen muss immer das letzte Wort haben – Video geht viral

Das Video von einem neugeborenen Lämmchen, das immer das letzte Wort haben muss, hat die Herzen von Millionen Zuschauern im Netz im Sturm erobert.

Petersburg (New Jersey) – Ein neugeborenes Lämmchen hat schon kurz nach der Geburt eine ganze Menge zu sagen. Brittney Schroder, die auf der „Misty Meadow Sheep Dairy Farm“ arbeitet, teilt kürzlich ein Video von dieser kleinen Plaudertasche auf TikTok und die Leute im Netz sind ganz vernarrt in das süße Lamm, wie Landtiere.de berichtet.*

Brittney Schroder filmt das mitteilungsbedürftige Lämmchen, das auf jeden Satz, den sie sagt, immer mit einem lauten Blöken antwortet. Es scheint fast so, als müsste das winzige Tierchen immer das letzte Wort haben. Doch dieses häufige Blöken bei neugeborenen Lämmern geschieht nicht ohne Grund. Denn je häufiger und lauter ein Lamm blökt, desto größer sind seine Überlebenschancen. Das haben französische Forscher des „Instituts für Agrarforschung Inra“ bestätigt. Mutterschafe können ihr Junges meist schon 24 Stunden nach der Geburt am Blöken erkennen und es dadurch selbst in einer großen Herde wiederfinden. Lamm Kiki kommt mit einer Behinderung zur Welt, doch Dank eines Rollstuhls kann sie ihr Leben genießen.

Neugeborenes Lämmchen muss immer das letzte Wort haben – „Sag Hallo, TikTok!“

In dem zauberhaften Video mit der Bildunterschrift spricht Schroder mit der flauschigen Plaudertasche. „Sag Hallo, TikTok!“, sagte sie zu dem Lamm, das mit einem lauten „Mähhh“ antwortet. „Ich wurde heute geboren! Ich bin glücklich, am Leben zu sein! Und der Frühling ist da! Juhu!“ Jeden ihrer Sätze kommentiert das redselige Lamm mit einem Blöken. Es muss einfach immer das letzte Wort haben. Als Schroder am Schluss des Clips „Ich liebe dich!“ zu dem zuckersüßen Lamm sagt, blökt das kleine Tier lauthals dazwischen. „Man kommt einfach nicht zu Wort“, kommentiert sie selbst scherzhaft ihr Video. Eine Frau rettet zwei Baby-Ziegen, die sie weinend mitten auf einer Straße in Köln entdeckt.

Neugeborenes Lämmchen muss immer das letzte Wort haben – 6,8 Millionen lieben es

Der TikTok-Clip von dem redseligen Lämmchen begeistert innerhalb kürzester Zeit mehr als 6,8 Millionen Zuschauer und erhält über 2,1 Millionen Likes. Die Leute im Netz sind ganz vernarrt in die süße Plaudertasche und fluten den Kommentarbereich unter dem Video mit 36.000 Beiträgen. Hier eine kleine Auswahl davon:

„Die eine Person, die immer das letzte Wort haben muss“

„Ein ziemlich gesprächiges kleines Ding😳“

„Das ist das süßeste Baby-Lamm, das ich je gesehen habe!“

„Ich liebe die kleine rosa Zunge“

„Oh, was für ein süßes Baby, ich liebe dich und willkommen in dieser großen Welt, Liebling 🥰“

„So klein und schon sooo laut 🥺🥰“

„Ok, mein Tag wird jetzt offiziell der beste Tag aller Zeiten werden.“

