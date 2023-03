Ohne Garten kompostieren: Möglich macht es die Wurmkiste

Von: Sarah Isele

Für Menschen, die gerne kompostieren, aber nur eine kleine Wohnung bewohnen ist diese Lösung genau die Richtige: Die Wurmkiste! Hier finden Sie alles Wissenswerte zur Kompostbox:

Wer einen eigenen Garten besitzt, kann ganz leicht kompostieren. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, aber auch die Bioabfälle finden durch den Kreislauf der Natur wieder einen Verwendungszweck. Besonders Menschen, die viel Obst und Gemüse essen, haben am Ende des Tages einige Bioabfälle. In den Restmüll ist keine zufriedenstellende Entsorgungen, aber es sind auch nicht in allen deutschen Städten die „Biotonne“ verfügbar. Für Menschen ohne eigenen Garten und ohne Biotonne gibt es eine Lösung: Die Wurmkiste!

LUDWIGSHAFEN24 verrät alles, was man über die Kompostiermöglichkeiten der Wurmkiste wissen muss.

Eigentlich ergibt sich der Gegenstand bereits aus dem Namen. Eine Wurmkiste ist eine Kiste aus handelsüblichem Holz, in der Kompostwürmer leben. Die Würmer fressen organische Abfälle, vermehren sich und scheiden natürlich Dünger (Humus) aus. Dieser eignet sich hervorragend für Pflanzen. (rah)