„Papa will sie aussetzen“: Kinder lassen Karton mit Meerschweinchen zurück

Von: Sina Lück

Aus Verzweiflung haben Kinder ihre Meerschweinchen in einem Karton zurückgelassen. (Symbolbild) © Imagebroker/Imago

Weil ihr Papa sie aussetzen will, lassen Kinder einen Karton mit vier Meerschweinchen zurück. Die Herzlosigkeit des Vaters macht das Tierheim Worms sauer.

Worms – Dass Fellnasen in Kartons ausgesetzt werden, ist für Tierheime heutzutage leider keine große Überraschung mehr. Eine verzweifelte Botschaft von Kindern daran, macht die Mitarbeiter im Tierheim Worms allerdings traurig und sauer zugleich. Auf ihrer Facebook-Seite teilen sie die Bilder von vier Meerschweinchen, die eine Frau in einer Pappschachtel findet. Warum die Kinder ihre geliebten Meerschweinchen einfach so in einem Karton zurücklassen, weiß Landtiere.de.

Für Bäckereimitarbeiterin Sabrina scheint es zunächst ein Tag wie jeder andere auch. Nichtsahnend läuft sie über einen Supermarkt-Parkplatz in Worms, als ihr plötzlich ein Karton ins Auge fällt. „Er bewegte sich. Als ich den Deckel öffnete, kauerten dort vier Meerschweinchen im Stroh und zitterten vor Kälte", berichtet die 41-Jährige gegenüber „Bild.de". Doch an der Pappschachtel entdeckt sie auch noch einen Zettel mit einer Nachricht, die mitten ins Herz trifft.