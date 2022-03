Papagei trauert um toten Besitzer – dann packt er seine besten Schimpfwörter aus

Von: Sina Lück

Nach dem Tod seines Besitzers verstummt Graupapagei Jesse vor Trauer. Als eine Frau den Vogel adoptiert, packt er plötzlich seine besten Schimpfwörter aus.

Wales (Großbritannien) – Als sein Besitzer stirbt, verfällt Graupapagei Jesse in eine tiefe Depression. Seine Trauer ist so groß, dass er sich weigert zu sprechen. Doch in seinem neuen Zuhause blüht er plötzlich wieder auf und wird immer frecher. Seitdem vergeht kein Tag, an dem Jesse nicht den Schnabel hält, wie Landtiere.de berichtet.* Seine Spezialität: Schimpfwörter, Furzgeräusche und urkomische Witze.

„Ich wollte schon immer einen Papagei, aber ich wollte mich nie in die Zucht von Vögeln für Gefangenschaft einmischen“, erzählt Hundeverhaltensforscherin Rachel Leather, die mit ihrem Partner, zwei Hunden und fünf Katzen in Südwales lebt. Als Rachel jedoch auf Rettungspapagei Jesse aufmerksam wird, überlegt sie nicht lange. „Es fühlte sich wie die perfekte Gelegenheit an.“ Dass der Vogel dringend Hilfe benötigt, wissen auch die Mitarbeiter der britischen Tierschutzorganisation „RSPCA“, die den neunjährigen Jesse nach dem Tod seines Besitzers im „Ashley Heath Animal Centre“ in Dorset in Pflege nehmen.

Graupapagei Jesse hat es faustdick hinter den Ohren. © RSPCA

Das Team ist erschüttert über den Zustand des Papageis: Jesse ist apathisch, weigert sich zu sprechen und reißt sich seine eigenen Federn aus der Brust. Nur gelegentlich flüstert er den RSPCA-Mitarbeitern ein „Auf Wiedersehen“ zu. „Er wirkte einsam und deprimiert nach einem solchen Verlust“, berichtet Verhaltens- und Tierwohlberaterin Hannah Hawkins. „Wir wussten, dass wir Jesse so schnell wie möglich in eine häusliche Umgebung bringen mussten, um seinen Stress abzubauen.“ Als sich Rachel bei der Tierschutzorganisation meldet, ist schnell klar: Der verwaiste Vogel hat die perfekte Familie gefunden.

Papagei trauert um toten Besitzer – „er bringt uns nur zum Brüllen vor Lachen“

Kaum eingezogen, schreitet Jesses Verwandlung schnell voran und seine wahre Persönlichkeit kommt immer mehr zum Vorschein. „Innerhalb von 24 Stunden, nachdem er zu Hause war, nörgelte er vor sich hin“, freut sich Rachel, die zusehen kann, wie sich ihr Papagei zu einem echten gefiederten Scherzkeks entwickelt. Dabei gibt der Frechdachs regelmäßig seine Schimpfwörter zum Besten und „bringt uns nur zum Brüllen vor Lachen. Er liebt es, Furzgeräusche zu machen, Witze zu erzählen und zu fluchen. Seine Sprache ist schrecklich!“, erzählt die Besitzerin amüsiert. Als der freche Papagei spitz kriegt, dass Rachels Partner sie „Babe“ nennt, ist er direkt zu neuen Scherzen aufgelegt. Prompt ruft er sie beim selben Namen – nur um Rachel eine Sekunde später „F**k off!“ zu sagen.

Papagei trauert um toten Besitzer – seine Federn beginnen langsam wieder zu wachsen

Trotz seines frechen Schnabels und seines vulgären Vokabulars bereut Rachel nicht eine Sekunde, Jesse als gefiedertes Haustier adoptiert zu haben. „Er ist erst seit kurzer Zeit bei uns, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie wir jemals ohne ihn existiert haben“, schwärmt sie von dem liebenswerten Vogel. Noch hat Jesse ein wenig Angst vor Berührungen mit den Händen. Daher trainiert Rachel den Papagei behutsam, um Vertrauen aufzubauen. Bisher hat Jesse schon einige Fortschritte gemacht: Seine Federn beginnen langsam wieder zu wachsen, er hat Interesse an seinen Spielsachen und genießt es, im Sprühregen zu baden. „Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie er an Selbstvertrauen und Persönlichkeit gewinnt und sich entwickelt, wenn er sich mehr einlebt. Wir lieben ihn.“ *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.