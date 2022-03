Papagei trauert um toten Besitzer – dann packt er seine besten Schimpfwörter aus

Von: Sina Lück

Graupapagei Jesse hat es faustdick hinter den Ohren. © RSPCA

Nach dem Tod seines Besitzers verstummt Graupapagei Jesse vor Trauer. Als eine Frau den Vogel adoptiert, packt er plötzlich seine besten Schimpfwörter aus.

Wales (Großbritannien) – Als sein Besitzer stirbt, verfällt Graupapagei Jesse in eine tiefe Depression. Seine Trauer ist so groß, dass er sich weigert zu sprechen. Doch in seinem neuen Zuhause blüht er plötzlich wieder auf und wird immer frecher. Seitdem vergeht kein Tag, an dem Jesse nicht den Schnabel hält. Seine Spezialität: Schimpfwörter, Furzgeräusche und urkomische Witze. Welche Schimpfwörter der Papagei seiner neuen Besitzerin an den Kopf knallt, verrät Landtiere.de*.

„Ich wollte schon immer einen Papagei, aber ich wollte mich nie in die Zucht von Vögeln für Gefangenschaft einmischen“, erzählt Hundeverhaltensforscherin Rachel Leather, die mit ihrem Partner, zwei Hunden und fünf Katzen in Südwales lebt. Als Rachel jedoch auf Rettungspapagei Jesse aufmerksam wird, überlegt sie nicht lange. „Es fühlte sich wie die perfekte Gelegenheit an.“ Dass der Vogel dringend Hilfe benötigt, wissen auch die Mitarbeiter der britischen Tierschutzorganisation „RSPCA“, die den neunjährigen Jesse nach dem Tod seines Besitzers im „Ashley Heath Animal Centre“ in Dorset in Pflege nehmen. *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.