Über hundert Pferde erleiden Sonnenstich bei Samurai-Festival – doch wie kann ich mein Pferd davor schützen?

Von: Sophie Kluß

Teilen

Ein Sonnenstich kann nicht nur für Menschen, sondern auch für Pferde eine Bedrohung darstellen, wie dieser Vorfall in Japan zeigt. Wie Sie Ihr Pferd davor schützen können, erfahren Sie hier.

Beim „Soma Nomaoi“, einem historischen Pferdefest im japanischen Küstengebiet Fukushima, haben 111 Pferde aufgrund extremer Sommerhitze einen Sonnenstich erlitten. Zwei der Tiere seien daran verstorben, wie T-Online berichtet. Zudem seien einige der 120.000 Zuschauer und manche Reiter ebenfalls von einer sogenannten Heliosis betroffen gewesen.

Nun will der Veranstalter Konsequenzen ziehen und überlegt, das Festival im nächsten Jahr zu einem anderen Termin stattfinden zu lassen, um der größten Hitze des Jahres zu entgehen. Doch wie kann es Pferdebesitzern selbst gelingen, ihre Tiere vor zu großer Hitze und den damit einhergehenden Konsequenzen zu schützen?

Wie kann ich mein Pferd vor einem Sonnenstich schützen?

Um einen Sonnenstich zu vermeiden, sollten Pferde ausreichend Schattenflächen zur Verfügung haben. (Symbolbild) © Pond5 Images/Imago

Zwar kommen Pferde für gewöhnlich gut mit sommerlichen Temperaturen klar, doch zu viel Sonne und Hitze kann auch für sie riskant sein – und sie laufen Gefahr, einen Sonnenstich oder einen Hitzschlag zu erleiden.

Sonnenstich beim Pferd: Ursache und Symptome Werden Pferde über einen zu langen Zeitraum starker Sonneneinstrahlung und großer Hitze ausgesetzt, droht ein Sonnenstich. Besteht bei Ihrem Pferd der Verdacht eines Sonnenstichs, prüfen Sie zunächst die Haut an Kopf und Hals. Stellen Sie hier Rötungen oder Verbrennungen fest, kann das ein erster Hinweis auf einen Sonnenstich sein. In Kombination mit Übelkeit und Schwindel sollten schließlich Ihre Alarmglocken läuten. Nehmen Sie Ihr Pferd in diesem Fall umgehend aus der Sonne. Bei einem Sonnenstich überhitzt das Gehirn durch die heiße Sonneneinstrahlung, die Hirnhäute werden gereizt und entzünden sich. Durch den steigenden Hirndruck bekommt das Pferd Kopfschmerzen. Infolgedessen kann es apathisch werden und zu taumeln beginnen. Weitere Symptome können vermehrtes Schwitzen sowie ein Kreislaufkollaps sein. Im schlimmsten Fall bricht das Pferd zusammen.

Verdacht auf Sonnenstich beim Pferd – was jetzt?

Schon beim geringsten Verdacht auf Sonnenstich gilt: Schaffen Sie das Pferd sofort aus der Sonne. Ist das nicht umgehend möglich, sorgen Sie mit Sonnenschirmen, aufgespannten Laken, Decken oder Ähnlichem für ausreichend Schatten. Kühlen Sie vorsichtig den Kopf des Tieres mit feuchten Tüchern oder mit Eisbeuteln. Dies gilt jedoch als reine Erste-Hilfe-Maßnahme bis zum Eintreffen des Tierarztes.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Sonnenstich vorbeugen: wirkungsvolle Maßnahmen und Tipps

Mit zunehmend hohen Temperaturen wird auch der Schutz von Tieren immer wichtiger. Mit den folgenden Tipps und Maßnahmen beugen Sie einem Sonnenstich, aber auch einem Hitzschlag optimal vor:

Stellen Sie Ihrem Pferd genügend Schattenplätze sowohl auf der Weide als auch in den Ausläufen zur Verfügung.

Durch ausreichend verfügbares frisches Wasser und einen Salzleckstein stellen Sie sicher, dass Ihr Pferd die ausgeschwitzten Mineralien rechtzeitig wieder aufnehmen kann.

Legen Sie das Training nicht auf den heißesten Zeitpunkt des Tages. Damit schonen Sie nicht nur das Pferd, sondern auch den Reiter.

Die zehn außergewöhnlichsten Pferderassen – und ihre wichtigsten Eigenschaften Fotostrecke ansehen

Spritzen Sie das Tier nach Anstrengung vorsichtig mit Wasser ab. Das wirkt kühlend und wäscht den Schweiß aus dem Fell.

Bei Pferden mit dichterem Fell oder Problemen beim Fellwechsel bietet sich der Griff zur Schermaschine an.

Sieht schön aus und verschafft dem Pferd Erleichterung: Eine dichte Mähne zu mehreren kleinen Zöpfen flechten und schon kommt frische Luft an die Haut darunter. Sie verhindern damit übermäßiges Schwitzen und die Insektenabwehr bleibt dennoch aufrechterhalten.

Hitze für Pferde im Allgemeinen eine große Belastung

Als Stallbesitzer oder auch als Mieter in externen Stallungen sollten Sie zudem ein besonderes Augenmerk auf die Situation in den Unterkünften legen. Nicht nur eine starke Sonneneinstrahlung, sondern auch große Hitze kann Pferden zu schaffen machen. Die Gefahr einer Überhitzung droht vor allem in sehr heißen oder mangelhaft belüfteten Ställen, auf langen Transporten oder auch bei zu großer Anstrengung bei hohen Temperaturen.

Hitzschlag und Sonnenstich: Was ist der Unterschied? Ein Sonnenstich ist im Übrigen nicht das Gleiche wie ein Hitzschlag. Während bei Ersterem vor allem der Kopf zu lange in der Sonne war, betrifft der Hitzschlag den gesamten Körper des Pferdes. Der Hitzschlag gilt als noch gefährlicher und droht an heißen Tagen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wenn der gesamte Pferdekörper überhitzt. Dadurch kommt es zu einem Sauerstoffmangel im Gewebe und einer stoffwechselbedingten Übersäuerung des Körpers. Im Unterschied zum Sonnenstich schwitzen Pferde im Falle eines Hitzschlags nicht, weshalb die Körpertemperatur bis auf 42 Grad Celsius ansteigen kann. Anhand von Symptomen wie Schwanken oder Benommenheit können Pferdebesitzer einen Hitzschlag erkennen. Im Extremfall fallen die Equiden ins Koma oder verenden.

Besondere Vorsicht gilt im Übrigen bei älteren Pferden, Pferden mit Vorerkrankungen oder Exemplaren mit längerem Sommerfell sowie bei bestimmten Rassen wie Haflingern, Norwegern oder Isländern. Sie leiden unter schwülen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung mehr als andere Pferde.