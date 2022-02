Pferd von Sturm Eunice stark verletzt: Armdicker Ast bohrt sich tief in den Rücken

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Der Ast eines entwurzelten Baumes hat sich tief in den Rücken eines Pferdes gebohrt. (Symbolbild) © imagebroker/theissen/Imago

Orkan Eunice wütete heftig. Gegenstände wurden zerstört und Bäume stürzten um. Ausgerechnet auch auf einen Unterstand, in dem ein Pferd stand.

Vaalbek (Belgien) – Die Kraft der Natur ist gewaltig. Erst kürzlich hat das Orkantief Eunice dies wieder einmal bewiesen. In ganz Europa sind Gegenstände zerstört und sogar Menschen dem Sturm zum Opfer gefallen – in Belgien hat es auch ein Pferd schlimm erwischt. Sogar so stark, dass sein Überleben an ein Wunder grenzt. Wie schwer das Pferd durch den Sturm verletzt wurde, weiß Landtiere.de*

Der Wind pfeift in Orkanstärke durch die Luft. Lautes Knarren und tief einknickende Bäume. Zwischendurch immer wieder heftige Regenschauer. Eine Wetterlage, die auch für Tiere gefährlich werden kann und sie deswegen geschützt stehen sollten. Wie auch der Schimmel in Belgien, der in einem Unterstand genüsslich und zufrieden sein Heu frisst.