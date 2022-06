Pferde füttern: Frisches Heu kann Kolik verursachen

Von: Sina Lück

Bei frischem Heu ist Vorsicht geboten. (Symbolbild) © Frank Sorge/Imago

Vielerorts ist der erste Schnitt bereits eingefahren. Doch Vorsicht: Ohne ausreichende Lagerung kann frisches Heu Kolik verursachen.

München (Bayern) – Neben langen Sommerabenden am Stall und gemütlichen Ausritten durch den Wald lieben Reiter in der warmen Jahreszeit vor allem eins: Den Duft von frischem Heu auf dem Feld, das der Landwirt schon bald mit dem Traktor einfährt. Was viele nicht wissen: Auch wenn es himmlisch riecht, direkt nach der Ernte braucht das Heu erst eine Pause. Denn das Raufutter direkt vom Feld zu verfüttern, kann gefährlich werden. Wie frisches Heu am besten gelagert wird, damit es keine Kolik bei Pferden verursacht, weiß Landtiere.de.

Grundsätzlich gilt: Frisch geerntetes Heu muss ausreichend gelagert sein, bevor es als Pferdefutter im Stall landet. Als Richtwert gelten mindestens sechs bis acht Wochen. Der Hintergrund: Frisches Heu ist zwar augenscheinlich trocken, weist aber immer noch eine gewisse Restfeuchte (ca. 15 Prozent) auf. Bei der Lagerung von Heu beginnt das Erntegut daher nachzuschwitzen. Dieser Vorgang, bei dem Gärungsprozesse ablaufen, ist ganz natürlich. Währenddessen können sich Bakterien und Keime stark vermehren. Wird das Heu zu früh an Pferde verfüttert, kann das zu Verdauungsproblemen führen.