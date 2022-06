Pferde schützen: Vorsicht auf Weide – Jakobskreuzkraut und Herbstzeitlose sind giftig

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Jakobskreuzkraut ist nicht nur auf der Weide giftig, sondern auch noch getrocknet im Heu. (Symbolbild) © blickwinkel/Imago

Giftpflanzen auf der Pferdeweide können zur großen Gefahr werden. Doch auch im Heu ist so manch eine Pflanze tückisch. Ein Überblick über die wichtigsten Giftpflanzen.

München – Sommerzeit ist Weidezeit, doch auf der Pferdekoppel lauert zwischen dem saftigen Grün auch so manche Gefahr für die Vierbeiner. Denn oft wuchern neben Gras auch Giftpflanzen. Zwar wittern Pferde häufig, was ihnen nicht guttut und meiden instinktiv giftige Pflanzen. Jedoch sollte man sich als Pferdehalter keines Falls nur auf den Instinkt der Tiere verlassen und die Weide besser frei von Giftpflanzen halten. Besondere Vorsicht gilt auch auf Heuwiesen, denn so manche Pflanze kann im Heu zur besonders tückischen Gefahr werden. Vor welchen Pflanzen Sie ihre Pferde auf der Weide schützen sollten, weiß Landtiere.de

Auch wenn sich häufig darauf verlassen wird, dass Pferde giftige Pflanzen erkennen und meiden, stimmt dies nur bedingt. In der Regel lernen zwar Fohlen von ihren Müttern, was sie fressen dürfen und was nicht. Doch werden Pferde mit Hunger auf die Weide gelassen, kann es passieren, dass sie dennoch Giftpflanzen zu sich nehmen. Gleiches gilt auch für junge und unerfahrene Tiere, die unter Umständen die Pflanzen nicht erkennen. Oft kommt es auch zur Aufnahme von Giftpflanzen, wenn die Wiese stark abgegrast ist.