Pferde wiehern – was bedeutet das? Nicht immer ist es Angst

Von: Sina Lück

Mit einem Wiehern drücken Pferde verschiedene Emotionen aus. (Symbolbild) © Frank Sorge/Imago

Wenn Pferde wiehern, kann das vieles bedeuten. Doch verstehen auch Menschen die Sprache der Vierbeiner? Dieser Frage gingen Forscher in Kanada nach.

Guelph (Kanada) – Ein aufgeregtes Wiehern des Fohlens nach seiner Mama, ein ängstliches Pferdewiehern auf dem Anhänger oder ein freudiges Brummeln zur Begrüßung: Mit ihrer Stimme können Pferde viele Emotionen ausdrücken. Für die Artgenossen ist diese Art der Kommunikation klar verständlich. Auch ohne die Körpersprache des Gegenübers zu sehen, transportiert das Wiehern eine Vielzahl an Informationen. Doch verstehen auch Menschen, welche Bedeutung das Wiehern ihrer Vierbeiner hat? Genau das wollte ein kanadisches Forscherteam in ihrer Studie herausfinden. Zu welchen Ergebnissen die Wissenschaftler in ihrer Studie zum Wiehern von Pferden kamen, weiß Landtiere.de.

Für ihre Untersuchung zum Verständnis der Pferdesprache haben Dr. Katrina Merkies und ihr Team von der Universität in Guelph eine Online-Umfrage entwickelt, die insgesamt 32 verschiedene Wieher-Beispiele enthielt. Dabei achteten die Forscher darauf, dass die Aufnahmen eine gute Bandbreite abdeckten. Daher sammelten sie sowohl private Clips als auch Beispiele aus Filmen wie „Spirit – Der wilde Mustang“. Nachdem sich die Teilnehmer die Tonaufnahmen angehört hatten, mussten sie sich entscheiden: Hat das Pferd in einer positiven oder negativen Situation gewiehert? War es ein ruhiges oder aufgeregtes Wiehern? Die Studie ist schon etwas älter, die Ergebnisse wurden aber nun im Fachmagazin „Anthrozoös“ (Band 35, Ausgabe 3/2022) veröffentlicht.