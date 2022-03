Pferdezucht: Trakehner zum Immateriellen Kulturerbe ernannt

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Die Trakehner Pferdezucht hat eine lange Tradition und ist nun zum Immateriellen Kulturerbe ernannt worden. (Symbolbild) © Agentur 54 Grad/Imago

Drei Jahre hat das Bewerbungsverfahren gedauert. Jetzt ist es so weit: Die Trakehner Pferdezucht ist als Immaterielles Kulturerbe anerkannt worden.

Neumünster – Trakehner Pferde versprühen durch ihr edles und elegantes Erscheinungsbild Charme und Anmut. Dass sie zu der ältesten Rasse der Welt zählen, ist ihnen auf den ersten Blick nicht anzusehen. Wohl aber ihr ausdrucksvoller Kopf und ihr wachsames Auge. Unter Pferdeleuten sind sie geschätzt – nicht nur ihres freundlichen Wesens und Talentes wegen, sondern auch wegen ihrer ausgeprägten Leistungsbereitschaft und Sportlichkeit. Wie es dazu kam, dass die Trakehner Pferdezucht zum Immateriellen Kulturerbe ernannt wurde, verrät Landtiere.de*

Fachleute sagen Trakehnern vor allem einen gewissen Grad an Ausdauer und Härte nach. Woher sie diese haben? Von ihren Vorfahren, die im 17. Jahrhundert in Ostpreußen für die Kavallerie im Einsatz waren. Mit dem Wunsch von König Friedrich Wilhelm I. sollten zu dieser Zeit erstmals wendige und bewegliche Pferde für die Reiter der Kavallerie gezüchtet werden – die Rasse der Trakehner erlebte ihre Geburtsstunde und wurde zum Inbegriff des deutschen Reitpferdes und zum Vorbild für Züchter in aller Welt.