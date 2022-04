Pflegehund bekommt neue Familie – Junge schreibt rührenden Abschieds-Brief

Teilen

Der kleine Roman Duncan verabschiedet sich von seiner geliebten Hündin Maggie. © North Shore Animal League America

Ein Junge nimmt einen Welpen zur Pflege auf und muss ihn, als er alt genug ist, ziehen lassen. Obwohl es ihm das Herz bricht, richtet er rührende Worte an die neue Familie.

Louisiana (USA) – Der 6-jährige Roman Duncan ist ein ganz besonderer kleiner Junge. Gemeinsam mit seiner Familie nimmt er die Hündin Maggie als Welpe zur Pflege bei sich auf. Die Tierschutzorganisation North Shore Animal League America (NSALA) rettet immer wieder Hunde, damit sie nicht eingeschläfert werden und sucht gleichzeitig nach Pflegestellen, die diese Hunde für eine kurze Zeit bei sich zu Hause aufnehmen, um sie an das „normale“ Alltagsleben zu gewöhnen und die überfüllten Tierheime zu entlasten. Was für rührende Worte der kleine Junge an seine Hündin richtet, verrät Landtiere.de.*

Einer dieser Vierbeiner ist die Pitbull-Mix-Hündin Maggie. Sie war viel zu jung, um sie zur Adoption freigeben zu können. Also zieht sie Anfang des Jahres bei der Familie Duncan als Pflege-Hund ein. Und ausgerechnet der jüngste der Familie wird so etwas wie eine Bezugsperson für die Hündin. Roman Duncan kümmert sich rührend um Maggie und bringt ihr alles bei, was sie für ein Leben in einer Menschen-Familie benötigt. *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.