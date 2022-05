Pipi-Problem in Viersen: Hunde pinkeln 100 Laternen kaputt

Von: Sandra Barbara Furtner

Teilen

Auch Bäume können durch den Ammoniakgehalt von Hundeurin geschädigt werden. (Symbolbild) © blickwinkel/Imago

Weil Hunde vermehrt ihre Duftmarken an Laternenmasten hinterlassen, hat die Stadt Viersen nun ein kleines Problem mit der Straßenbeleuchtung

Viersen (NRW) – Rüden, aber auch Hündinnen markieren, um Botschaften zu hinterlassen. Sie nutzen es auch als Kommunikationsmittel, denn mit ihrem Urin hinterlassen sie eine Fülle an Informationen wie beispielsweise Alter, Geschlecht oder Wohlbefinden. Je nach Status oder Rang spielt auch die Auswahl der Stelle eine große Rolle. Besonders beliebt sind strategisch günstig gelegene Standpunkte. In der Stadt Viersen (im Westen von Nordrhein-Westfalen) sind das die Straßenlaternen. Was die Stadt nun dagegen unternehmen möchte, verrät Landtiere.de

Eine Vielzahl davon muss nun ausgetauscht werden. Der Grund: Urin zersetzt die Masten. Betroffen sind vor allem die aus Aluminium. Denn das Material reagiert auf die Bestandteile der Hinterlassenschaften. Wird eine Laterne zu oft „markiert“, leidet die Standsicherheit, teilt die Stadt auf ihrer Website und auf Facebook mit.