Pony in Leipziger Straßenbahn − kurioser Fahrgast begeistert

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Statt zu laufen, nimmt Pony Cash an einem warmen Tag lieber die Straßenbahn. © leipzigergruppe (Instagram)

Bei Hitze ist Laufen anstrengend. Pony Cash steigt deswegen lieber in die Straßenbahn. Wie sich der Vierbeiner chauffieren lässt, sehen Sie in diesem Artikel.

Ein ungewöhnlicher Anblick in der Leipziger Straßenbahn: Fahrgäste steigen ein und aus. Doch unter ihnen ist auch ein Pony namens Cash, das sich gemütlich zum Ziel chauffieren lässt. Die unerwartete Begegnung mit dem Vierbeiner lässt manche Mitreisenden zweimal hinsehen, bevor sie glauben, was sich da vor ihren Augen abspielt. Die Leipziger Gruppe teilt die kuriose Szene mit dem tierischen Passagier auf Instagram. Das Video von dem Pony in der Leipziger Straßenbahn, zeigt Landtiere.de.

In dem viralen Video ist zu sehen, wie Pony Cash, begleitet von seiner Besitzerin, ganz entspannt in der Straßenbahn steht. Für ihn scheint die Fahrt mit dem öffentlichen Verkehrsmittel etwas Selbstverständliches zu sein und er bekommt dafür von der Leipziger Gruppe, zu der auch die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) gehören, viel Lob. In dem Post bezeichnen sie Cash als „ungewöhnlichen Öffi-Passagier“ und betonen, wie clever es von ihm sei, die Straßenbahn als Transportmittel zu wählen.