Pony springt aus dem Anhänger – während der Fahrt

Von: Sina Lück

Unglücklicher Zufall: Während der Fahrt muss sich die vordere Tür des Pferdeanhängers geöffnet haben. (Symbolbild) © Frank Sorge/Imago

Auf einer Landstraße in Rheinland-Pfalz springt ein Pony während der Fahrt aus dem Anhänger. Der Besitzer bekommt von alledem nichts mit und fährt einfach weiter.

Ochtendung (Rheinland-Pfalz) – Montagmorgen auf der Landstraße L117 bei Ochtendung in Rheinland-Pfalz: Ein Mann ist mit seinem Pony in einem Pferdeanhänger unterwegs, als das Tier plötzlich während der Fahrt aus dem Anhänger springt. Das allein ist schon kaum vorstellbar und der blanke Horror für jeden Pferdebesitzer. Doch es wird noch dramatischer: Was in dem Gespann hinter ihm passiert, bekommt der Fahrer nicht einmal mit – und fährt unbeirrt weiter. Warum er nicht hört, dass sein Pony während der Fahrt aus dem Anhänger springt, weiß Landtiere.de*.

„Pferd unter Leitplanke eingeklemmt.“ So lautet der Notruf, der die Polizeiinspektion Mayen kurze Zeit später erreicht. Als die Beamten den Anruf entgegennehmen, klingt es für sie wohl zunächst nach einem Pferd, das von Zuhause ausgebüxt ist und sich im Straßenverkehr verirrt hat. Vor Ort bestätigt sich das Bild des Grauens: Die Polizeibeamten finden das hilflose Tier schwer verletzt auf der Straße. Doch wo ist der Besitzer? *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.