„Problemlösung" der Dritten Art: Dieses Tier enthauptet sich selbst – und lässt seinen Körper nachwachsen

Von: Marten Kopf

Es wimmelt im Tierreich von verrückten Rekorden und skurrilen Eigenschaften. Die Meeresschnecke Elysia marginata hat so eine Eigenschaft. Und die ist definitiv mehr als einfach nur skurril. Um welche es sich handelt, erfahen Sie hier:

Bloß nicht den Kopf verlieren, sagt man ja so schön. Ist natürlich nur eine Redensart, in der Praxis wäre das auch eher unvorteilhaft. So eine Enthauptung versaut einem nämlich ganz schön den Tag. Und ist darüber hinaus auch nur schlecht rückgängig zu machen. Ja, denkste! Das geht nämlich sehr wohl. Nicht beim Menschen, zugegeben, aber es gibt Tiere, die uns da um einiges voraus sind.

Eine Meeresschnecke nämlich hat die einzigartige Fähigkeit, sich selbst zu enthaupten, und dann ihren gesamten Körper nachwachsen zu lassen. Wie das funktioniert, berichtet LUDWIGSHAFEN24.

Zwar dürfte es auch für Elysia marginata kein Zuckerschlecken sein, den Kopf zu verlieren, aber so richtig fatal ist es wiederum auch nicht. Hinter dem lateinischen Namen verbirgt sich ein schleimiges kleines Tierchen aus der Familie der Plakobranchidae, und das wiederum sind im Meer lebende Nacktschnecken. Streng genommen verliert die Meeressschnecke übrigens gar nicht ihren Kopf, sondern ihren Körper. Und das sogar absichtlich. (mko)