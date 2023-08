Auf einer australischen Insel beschützen Hunde die kleinsten Pinguine der Welt

Von: Sophie Kluß

Teilen

Von rund 600 Pinguinen zu weniger als zehn Tieren innerhalb von nur sechs Jahren. Wie das passieren konnte und auf welche Weise die Hunde zum Erhalt der kleinsten Pinguine der Welt beitragen, das erfahren Sie hier.

Auf einer kleinen Insel namens Warrnambool’s Middle Island in Australien leben zahlreiche Seevögel. Darunter auch die kleinste Pinguinart der Welt, der Zwergpinguin. Mit einer Größe von nur 30 bis 35 Zentimetern und einem Gewicht von rund einem Kilogramm sind die Tiere meisterhafte Taucher. Sie schwimmen mit beeindruckender Geschwindigkeit und sind in der Lage, bis zu 50 Meter tief zu tauchen.

Die Mini-Pinguine verbringen zwar den Großteil ihrer Zeit im Wasser, unter anderem zum Brüten kommen sie jedoch an Land – und zwar auf Middle Island.

Wenn sich die Zwergpinguine dem Land nähern, surfen sie hinein und katapultieren sich mit einer kleinen torpedoartigen Bewegung an Land. Sobald sie an Land sind, watscheln sie von einer Seite zur anderen zu ihrer Höhle, wobei sie in der Regel jedes Mal denselben Weg nehmen.