Der Einsatz von drei mutigen Kindern sorgt in den sozialen Netzwerken für Aufruhr: Eine Schlange attackiert einen hilflosen Hund. Tapfer greifen die Jungs ein.

Manche Dinge im Leben erfordern etwas mehr Mut als andere. Auch wenn man vor einigen Sachen Angst hat, lohnt es sich doch über den eigenen Schatten zu springen und für das einzustehen, was man von Herzen liebt. Ein Video von drei Jungs aus Indien geht gerade viral und begeistert die Menschen im Netz.

Python will Hund erwürgen – Video zeigt dramatische Rettung

+ Für einen Hund hätte der Kampf mit einer Python böse enden können. (Symbolbild) © imagebroker/Imago

Das Video, das von „India Today“ auf ihrem Instagram-Account geteilt wurde, ist nicht unbedingt etwas für schwache Nerven. Ebenso der Clip einer Python, die mitten auf der Autobahn über ein Fahrzeug kriecht. Zu sehen ist ein Hund, der von einer Würgeschlange ziemlich in die Mangel genommen wird. Alleine kann er sich aus dem festen Griff nicht befreien. Doch zum Glück hat er drei tapfere Jugendliche an seiner Seite, die ihn augenscheinlich so sehr lieben, dass sie ihm unbedingt helfen möchten. Sie geben alles, um den Vierbeiner zu retten. Und so wurde der Clip als „ein Symbol für pure Liebe und Tapferkeit“ bezeichnet.

Die Situation ist hörbar brenzlig: Die Jungs diskutieren laut und zerren und ziehen an der Schlange. Doch sie lässt einfach nicht los. Auch Stockhiebe und Tritte scheinen nicht zu helfen. Immer enger schlingt sich der Körper um den hilflosen Hund. Doch dann die Erlösung.

Mit allerletzter Kraft schaffen es die Kinder, den verzweifelten Vierbeiner zu befreien. Er jault kurz jämmerlich auf, doch dann entwischt er aus den Fängen seines Peinigers. Kaum ist das Video online, schon erhält es unglaublich viele Kommentare. Anbei eine Auswahl.

„Oh mein Gott – wie mutig sie sind“. ❤️🙌

„Gott segne diese Kinder, sie sollen ein langes, glückliches Leben bekommen“. 👏👏

„Hut ab vor diesen tapferen Kindern“. 👏👏

