RKI warnt vor steigendem Risiko für Infektionskrankheiten

Von: Daniel Hagen

Experten des RKI schlagen Alarm! Durch den Klimawandel kommen immer mehr Tiere nach Deutschland, die schwere Krankheiten übertragen können. Lesen Sie hier, welche Gefahren auf uns zukommen:

West-Nil-Virus, Gelbfieber, Dengue-Fieber, Chikungunya-Fieber oder Krim-Kongo-Fieber sind eigentlich aus tropischen Gebieten bekannt. Doch das Risiko, mit einer dieser Erkrankungen infiziert zu werden, steigt auch in Deutschland an. Davor warnt das Robert Koch-Institut (RKI) im Rahmen ihres dreiteiligen Sachstandsberichts „Klimawandel und Gesundheit“, der Anfang Juni im „Journal of Health Monitoring“ erschienen ist. Dabei spielen vor allem invasive Zecken und Mücken eine Rolle.

LUDWIGSHAFEN24 berichtet, warum die Asiatische Tigermücke und die Hyalomma-Zecke eine so große Gefahr darstellen.

Doch nicht nur invasive Tierarten stellen eine steigende Gefahr dar. Laut der RKI-Experten bringe der Klimawandel weitere Risiken mit sich – zum Beispiel durch einen Anstieg von bakteriellen Resistenzen oder die Vermehrung von Vibrionen im Wasser. Zu diesen zählt etwa das Bakterium Vibrio vulnificus, das natürlicherweise in Meer- und Brackwasser vorkommt. (dh)