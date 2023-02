Schaf liebt Hundetraining: „Mega. Besser als jeder Hund“

Von: Sandra Barbara Furtner

Teilen

Ein Schaf ist besser trainiert, als so mancher Hund. © TikTok (v_canbull_kennel)

Seinen Hund zu trainieren, ist nichts Ungewöhnliches. Doch ein Schaf? Auf TikTok geht das süße Video viral. User halten das Tier sogar für intelligenter als so manchen Vierbeiner.

„Hut ab. Manche schaffen das noch nicht mal mit ihrem Hund“. Eine Trainings-Situation zwischen einem Mann und einem Schaf begeistert die TikTok-Community. Leidenschaftlich und voller Eifer arbeitet ein Paarhufer mit seinem Besitzer zusammen. Das ist so mitreißend, dass der Clip innerhalb kurzer Zeit viral geht.

„Das Schaf kann besser ‚Bei Fuß‘ gehen, als meine eigenen Hunde“, schmunzelt ein User, und teilt das Video unter dem Kanal v_canbull_kennel. Wie das Training mit dem Schaf aussieht, zeigt Landtiere.de

Voller Hingabe orientiert sich das Tier am Menschen. Es läuft vor und zurück, schmiegt sich wie gewünscht eng ans Bein, läuft voraus, macht immer wieder eine perfekte Drehung, nimmt eine Sicherungs-Position zwischen den Beinen ein, kniet sich hin oder wartet brav ab. Alles Übungen, die man aus dem Hundetraining kennt. Doch dieses Schaf scheint besonders viel Freude an der Arbeit zu haben, sehr clever zu sein und übertrumpft damit so manchen Vierbeiner.