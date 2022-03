Schlafende Eichhörnchen-Babys kuscheln sich an Mama – Video einfach bezaubernd

Schlafende Eichhörnchen-Babys kuscheln sich aneinander. (Symbolbild) © agefotostock/Imago

Eine Eichhörnchen-Mama kuschelt im Nest mit ihren zwei Babys und legt schützend ihren Schwanz um sie. Das süße Video ist einfach nur bezaubernd

USA – Bei Menschen, die die Natur und eben auch wildlebende Tiere lieben, stehen Eichhörnchen ganz weit oben auf der Beliebtheits-Skala. Mit ihrem niedlichen und putzigen Aussehen und ihrem cleveren Wesen schleichen sie sich ganz leicht in unsere Herzen. Wenn es in Bäumen auf einmal raschelt und plötzlich etwas rot gefärbtes in den Augenwinkeln auftaucht, kann man davon ausgehen, dass es ein Eichhörnchen auf Futtersuche ist. Laut Nabu, sind bei den niedlichen Akrobaten besonders die Buche, Eiche, Kiefer, Ahorn und Fichte begehrt. Aber auch Kastanien und Nüsse stehen ganz weit oben. Wie eine Eichhörnchen-Mutter mit ihren Babys kuschelt, zeigt Landtiere.de.*

Verbringt man also ein wenig Zeit im heimischen Garten oder in einem Wald, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass man diese zauberhaften Wesen irgendwann zu Gesicht bekommt. Aber hatten Sie schon mal die Möglichkeit, eine liebevolle Eichhörnchen-Mama beim Schlafen mit ihren Jungen zu betrachten?*Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.