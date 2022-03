Schleswiger Mini-Kaltblüter geboren – Tierpark feiert Wunder von Zwillingsfohlen

Von: Sina Lück

Die Zwillingsfohlen Rasmus und Rosi (rechts) genießen den Auslauf auf der Koppel. © Axel Heimken/dpa

Rosi und Rasmus sind die neuen Stars im Tierpark Arche Warder. Die Schleswiger Mini-Kaltblüter sind als Zwillinge auf die Welt gekommen – ein äußerst seltenes Wunder auf vier Hufen.

Warder (Schleswig-Holstein) – Zwillinge bei Pferden sind extrem selten. Häufig kommt es während der Geburt zu Komplikationen, sodass das Leben der Stute oder der beiden Fohlen in Gefahr ist. Im Tierpark Arche Warder ist das Wunder gleich doppelt perfekt. Denn vor wenigen Wochen haben die Zwillingsfohlen Rosi und Rasmus das Licht der Welt erblickt. Noch dazu sind die beiden Wunderkinder Schleswiger Kaltblüter, die ebenfalls äußerst selten sind. Warum der Tierpark dennoch um die Schleswiger Mini-Kaltblüter und ihre Mama bangen musste, verrät Landtiere.de*.

Im Tierpark Arche Warder, der im Herzen von Schleswig-Holstein liegt, leben vom Aussterben bedrohte Haus- und Nutztierrassen. So auch die Schleswiger Kaltblüter – eine Pferderasse, die auf der Roten Liste der gefährdeten einheimischen Nutztierrassen in Deutschland steht. Die mittelschweren Kaltblutpferde stammen aus Norddeutschland und wurden früher hauptsächlich als Arbeitstiere in der Land- und Forstwirtschaft eingesetzt. Für doppeltes Fohlenglück bei den seltenen Pferden hat nun Stute Jasmin gesorgt. *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.