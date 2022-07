Schmetterlinge schmecken mit den Füßen – Sinneszellen für leckeren Nektar

Besonderer Geschmackssinn

Schmetterlinge schmecken mit den Füßen. Was sich kurios anhört, ist für die Insekten ganz normal. Doch wie funktioniert ihr besonderer Geschmackssinn?

München – Zitronenfalter, Grüner Zipfelfalter, Himmelblauer Bläuling: Die Schmetterlingswelt ist so bunt und vielfältig wie ihre Namen vermuten lassen. Weltweit gibt es rund 180.000 Arten. Aber eines haben alle gemeinsam: Die Insekten schmecken mit den Füßen. Was sich kurios anhört, ist tatsächlich so. Warum der Geschmackssinn an den Füßen besonders für Schmetterlings-Weibchen praktisch ist, verrät Landtiere.de.

Schmetterlinge gehören zu den Sechsfüßern. Sie besitzen drei Beinpaare am Brustabschnitt, wobei die vorderen zwei Beine bei Tagfaltern kürzer und meist eingeklappt sind. Schaut man sich die Füße der Insekten genauer an, sind dort härchenartige Gebilde angeordnet. Diese Geschmackssinneszellen, sogenannte Sensillen, sitzen wie die Borsten einer Zahnbürste nebeneinander.