Spanien: Haie vor Mallorca immer seltener - Wichtige Räuber im Mittelmeer

Von: Judith Finsterbusch

Die häufigste Hai-Art im Mittelmeer vor Spanien ist der Blauhai. © Agustí Torres/Shark Med

Es gibt immer weniger Haie im Mittelmeer vor Spanien. Ein Team aus Mallorca will die Räuber erforschen und klärt unter anderem über den Weißen Hai auf. Die Details lesen Sie in diesem Artikel:

Palma de Mallorca - Wo ist der Weiße Hai hin? Bis vor einigen Jahren wurden die Räuber vor Mallorca und den restlichen Balearen noch recht häufig gesichtet, jetzt suchen Forscher im Mittelmeer vor Spanien verzweifelt überhaupt nach irgendwelchen Haien. Warum es immer weniger Haie vor Mallorca gibt und wie (un)wahrscheinlich ein Hai-Angriff in Spanien ist, erklärt costanachrichten.com.

Auf Mallorca hat sich 2017 der Verein Shark Med gegründet, der Haie im westlichen Mittelmeer erforschen will. Gleichzeitig kämpfen die Experten für mehr Schutz für die Raubfische in Spanien. Größter Feind der Haie sind Fischer, dabei sind die Räuber wichtig für das Gleichgewicht des Ökosystems im Meer. Gleichzeitig kämpft der Verein gegen das schlechte Image vom Weißen Hai und seinen Artgenossen an und klärt auf.