Speeddating mit Lamas und Alpakas: Wenn Tiere Singles verkuppeln

Von: Sina Lück

Beim Speeddating mit Alpakas lernen sich Singles in der Natur kennen. (Symbolbild) © Thorsten Gutschalk/Imago

Der Aktivhof Lindengut hat eine besondere Vision: Mit Hilfe von Lamas und Alpakas sollen einsame Single-Herzen zueinander finden. Wie das geht? Bei einem tierischen Speeddating.

Kiesdorf auf dem Eigen (Sachsen) – Das Prinzip des Speeddatings ist den meisten Menschen wohl aus Filmen oder Fernsehserien bekannt. Mann und Frau sitzen sich gegenüber an einem Tisch und haben nur wenige Minuten Zeit, sich kennenzulernen. Denn wenn die Glocke ertönt, wechseln die Singles zum nächsten Tisch. So ähnlich funktioniert auch das „Stallgeflüster" auf dem Aktivhof Lindengut im sächsischen Kiesdorf – ein Angebot für einsame und tierliebe Single-Herzen. Allerdings mit einem entscheidenden Unterschied: Als Kuppel-Hilfe kommen flauschige Lamas und Alpakas zum Einsatz. Wie das Speeddating mit den Lamas und Alpakas genau abläuft, verrät Landtiere.de.

Partnersuche mal anders: Mit dem neuen Angebot „Stallgeflüster" richtet sich der Aktivhof Lindengut an einsame und tierliebe Singles, die ihr Herzblatt nicht stocksteif an einem Tisch kennenlernen möchten. Stattdessen geht es raus in die Natur – und das in tierischer Begleitung von Kamelen, zu denen Lamas und Alpakas familiär gehören.