Springreiten: Schutzwesten reduzieren Verletzungen von Pferdesportlern

Von: Sina Lück

Auf Vielseitigkeitsturnieren sind Schutzwesten Pflicht. Hier Ingrid Klimke auf Van Hera P in Münster (Symbolbild) © Ingo Wächter/Imago

Schutzwesten sollen Reiter vor Verletzungen bewahren. Doch tun sie das auch? Genau das haben Forscher am Klinikum Essen in einer Studie untersucht.

Essen (Nordrhein-Westfalen) – Egal ob glänzend, in knalligen Farben oder mit Glitzersteinen: Reithelme sind nicht nur auf Turnieren und in vielen Ställen Pflicht. Längst sind sie auch zu einem modischen Ac­ces­soire geworden, das vor dem Reiten ganz selbstverständlich auf dem Kopf landet. Bei Schutzwesten hingegen sieht es etwas anders aus, wie Forscher bei einer Umfrage unter Springreitern herausfanden: Die meisten Pferdesportler tragen keine Schutzweste im Sattel. Die weiteren Ergebnisse der Wissenschaftler dürften Reiter aber zum Nachdenken anregen. Denn wer sich für eine Schutzausrüstung entscheidet, trägt nicht nur weniger schwere Verletzungen davon, sondern kann auch schneller wieder in den Sattel steigen. Welche Verletzungen sich Pferdesportler beim Springreiten am häufigsten zuziehen, weiß Landtiere.de.

Für ihre Studie befragt das Forscherteam um Heinz-Lothar Meyer von der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie am Universitätsklinikum Essen insgesamt 363 Springreiter aus allen Leistungsklassen, darunter 251 Frauen und 112 Männer. Dabei wollen sie erfahren: Wer trägt überhaupt Helm und Schutzweste beim Reiten? Wie oft und wie schwer haben sich die Sportler verletzt und wie lange sind sie danach ausgefallen?