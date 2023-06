Entwicklung von Straßenhündin berührt tausende Herzen: „Sie ist ein wandelndes Wunder“

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Eine Frau hat eine Hündin von der Straße aufgenommen. Ihr damaliger Zustand war erbärmlich und rührte zu Tränen. Doch heute sieht alles anders aus. Was sich verändert hat, lesen Sie hier.

Straßenhunde gelten im Volksmund als besonders robust und zäh, aber auch als stark und intelligent. Um draußen zu überleben, benötigen sie diese Fähigkeiten. Schließlich müssen sie sich selbst versorgen und auch bei Verletzungen sind sie auf sich alleine gestellt. Welche Schmerzen sie oftmals aushalten müssen, scheint unvorstellbar zu sein, wie das Beispiel der Hündin Sydney auf dramatische Weise zeigt. Ihr Schicksal geht unter die Haut und die Dankbarkeit der Menschen im Netz gegenüber der Frau, die ihr geholfen hat, ist unendlich groß.

Hündin, die dringend Hilfe braucht, wird von der Straße aufgelesen

Als Kristin morgens wach wird, kreisen ihre Gedanken. Ständig muss sie an einen Hund denken. Denn in einem Social-Media-Beitrag hatte sie am Vorabend gelesen, dass ein Hund in einem äußerst schlechten Zustand auf den Straßen in ihrer Nähe umherläuft. Sie kann nicht anders und muss etwas tun. Also macht sie sich am besagten Morgen auf den Weg, um nach dem Hund zu suchen – mit Erfolg.

Auf ihrem Instagram-Kanal „streetheartstx“ schreibt sie dazu: „Als ich heute Morgen aufwachte, war es alles, woran ich denken konnte. Ich musste nach ihr suchen, bevor sie für immer verschwand. Sobald ich sie sah, wurde mir bange ums Herz.“ Denn sie findet den Vierbeiner in einem erbärmlichen Zustand. Der Bauch und das Hinterteil sind enorm angeschwollen. Das Fell ist stumpf und die Hündin ist übersät mit kahlen Stellen und noch dazu völlig abgemagert.

Ein alter und unbehandelter Beckenbruch ist für die Schwellungen verantwortlich

Kristin ist schnell klar, dass die Hündin, die sie auf den Namen Sydney tauft, mehr Hilfe benötigt als gedacht. Vorsichtig nimmt sie Kontakt auf und bringt den Hund zu ihrem Auto. Daraufhin machen sich beide auf den Weg zum Tierarzt. Dort wird der Hündin ein alter Beckenbruch diagnostiziert, der nie behandelt wurde. Das Resultat: zwei schwere Hämatome an Rücken und Bauch. Insgesamt vier Liter Blut entfernen die Ärzte aus den Schwellungen. Eine Behandlung gegen Flöhe, Milben und andere Parasiten sowie gegen Herzwürmer muss ebenfalls erfolgen.

Dass Hündin Sydney überhaupt noch auf ihren eigenen Pfoten durch die Straßen ziehen konnte, grenzt an ein Wunder. „Der Tierarzt und der Radiologe waren schockiert“, schreibt Kristin in einem Update. Doch zum Glück findet sich für Sydney eine Pflegefamilie, in der sie die Pflege und Zuneigung bekommt, die sie verdient. Bei „lolasluckyday“ entwickelt sich die von den Tierärzten geschätzt vierjährige Golden Retriever Hündin prächtig – auch dank vieler Spenden. Ihre Pflegemama ist überzeugt: „Ich wette, Sydney hat nicht gedacht, wie schön das Leben sein kann.“

Auf Instagram verfolgen tausende User Sydneys Geschichte. Sie leiden mit ihr, bangen um sie und drücken ihr die Daumen für ein gesundes und glückliches Leben. Wie sehr die Menschen berührt und dankbar für die Hilfe sind, die die Hündin bekommt und wie sie sich über ihre positive Entwicklung freuen, schreiben sie in den Kommentaren. Hier eine kleine Auswahl.

„Wow! Was für eine schöne Geschichte... mein Herz explodiert. 😍“

„Was für eine Veränderung gegenüber dem ersten Mal, als wir sie sahen. Sie ist so hinreißend.“

„Ich liebe sie und bin so froh zu sehen, dass es ihr besser geht!! Danke an alle, die helfen, dieses süße Mädchen zu heilen.“

„Vielen Dank ❤️❤️❤️❤️❤️❤️.“

„Oh, mein Herz freut sich für Sydney, denn sie ist in guten Händen ❤️ Ich hoffe, dass sie sich sehr bald erholt.“

„4 Liter Blut, die in ihrer unteren Körperhöhle herumschwammen? Wie konnte das nicht zu einer Sepsis werden? Dieses Mädchen ist ein wandelndes Wunder..... Danke, dass Sie für sie gekämpft haben ❤️.“