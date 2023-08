Kann meiner das? Ein einfacher Test zeigt, ob sich Ihr Hund im Spiegel erkennt

Von: Sophie Kluß

Teilen

Wer selbst einen Hund hat, stellt sich diese Frage wahrscheinlich ab und an: Erkennt sich mein Hund eigentlich im Spiegel? Ein einfacher Test liefert die Antwort. Lesen Sie hier, wie er funktioniert.

Gerade bei Welpen, die ihre Umgebung erkunden, kommt es häufig zu putzigen Situationen vor dem Spiegel – und oftmals auch zu der Annahme, dass sich die Mini-Vierbeiner im Spiegel erkennen würden. Sie bellen ihr pelziges Gegenüber an, legen den Kopf verwundert schief oder stupsen ihr Spiegelbild herausfordernd an.

Während die einen verspielt reagieren, bekommen es andere Junghunde mit der Angst zu tun oder bellen den Spiegel aggressiv an. Doch erkennen sich die Fellnasen wirklich oder unterliegen Hundefreunde mit dieser Mutmaßung einem liebevollen Irrtum?

Test zeigt: Erkennen Hunde sich wirklich im Spiegel?

Ein simpler Test verschafft Klarheit darüber, ob sich Ihr Hund selbst im Spiegel erkennen kann. © Shotshop/Imago

Um festzustellen, ob sich Ihr Hund tatsächlich im Spiegel erkennt oder ob er sich mit einem Artgenossen verwechselt, können Sie zu Hause einen simplen Test durchführen. In Anlehnung an den amerikanischen Wissenschaftler Gordon G. Gallup (* 1941), der diesen Versuch erstmals 1970 durchführte, wendet man dafür einen sogenannten Spiegeltest an.

Spiegeltest nach Wissenschaftler Gordon G. Gallup

Bringen Sie ein Merkmal, beispielsweise einen farbigen Punkt, an den Körper des Hundes an. Am besten platzieren Sie es auf der Stirn des Vierbeiners, damit der Hund den Farbpunkt wirklich nur im Spiegel sehen kann. Reagiert das Tier anschließend beim Blick in den Spiegel auf das farbige Merkmal, erkennt es sich selbst. Demzufolge besitzt das Lebewesen ein Ich-Bewusstsein, weil es die Veränderung an seinem Körper feststellen kann.

Wie reagieren Hunde auf den Spiegeltest?

Sofern Sie den Spiegeltest nicht selbst zu Hause durchführen möchten, sei Ihnen hiermit die Lösung des Rätsels verraten: Hunde reagieren erwiesenermaßen nicht auf das bunte Merkmal an ihrem Körper und erkennen sich folglich auch nicht selbst im Spiegel.

Warum bellen Hunde manchmal den Spiegel an?

Doch weshalb bellen Hunde sich dann so gerne im Spiegel an? Der Grund verbirgt sich im oben aufgeführten Test: Anstatt sich selbst, erkennen die Vierbeiner im Spiegel also nur einen Artgenossen. Diesen Kollegen können sie jedoch nicht erschnüffeln, weshalb sich Unsicherheit, Angst oder Aggressivität breit macht. So kann es durchaus zu dem ein oder anderen Bell-Duell vor dem Spiegel kommen.

Angst vor dem eigenen Spiegelbild? Vor allem ängstliche Hunde reagieren teilweise so stark auf Spiegel, die in den Wohnräumen hängen, dass so mancher Hundebesitzer schon dazu gezwungen war, das dekorative Möbelstück abzunehmen. Um Ihre Fellnase an das Spiegelbild zu gewöhnen, sollten Sie viel Zeit und Geduld mitbringen. Erst mit zunehmendem Alter gewöhnen sich die Vierbeiner meist von selbst an die Spiegel. Man geht davon aus, dass sie mit der Zeit gelernt haben, dass von dem pelzigen Gegenüber keine Gefahr ausgeht.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter unseres Partners Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Elf Hunderassen, die mit ihrer Intelligenz begeistern Fotostrecke ansehen

Doch auch wenn sich Hunde nicht selbst im Spiegel erkennen können, besitzen sie aus Sicht der Wissenschaft dennoch ein Ich-Bewusstsein, wie Forscher mithilfe eines speziell entwickelten Tests herausfinden konnten.

Obwohl der Spiegeltest bei Hunden negativ ausfällt, lässt er keine Schlussfolgerungen auf Intelligenz und Selbstbild des Hundes zu. Nicht zuletzt aufgrund ihrer Klugheit gehören Hunde weltweit zu den beliebtesten Haustieren.