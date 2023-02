„Wale und Menschen sind sich sehr ähnlich!“

Thomas Käsbohrer an Bord seines Segelschiffes © Thomas Käsbohrer

Im Winter ist er daheim in Iffeldorf und genießt durchs Fenster den Blick auf den Herzogstand in der Ferne. Im Sommer ist das elf Meter lange Segelboot Levje das ­Zuhause von Autor Thomas Käsbohrer (62). Seine wahre Heimat ist die unberührte Natur, am besten da, wo der Horizont aufhört. Er erzählt, wie uns Meer und Berge erziehen und was der Mensch mit randalierenden Orcas vor Spanien gemeinsam hat.

Herr Käsbohrer, sind Ihnen die Berge lieber oder das Meer?

Käsbohrer: Ich bin ein Draußenmensch. Schon als Kind war ich lieber kilometerweit mit dem Fahrrad unterwegs, statt Hausaufgaben zu machen. Tatsächlich habe ich als Voralpenbewohner spät gemerkt, nämlich mit 38 Jahren, dass ich im Grunde meines Herzens ein Wassermensch bin. Egal, ob Berg- oder Meerliebhaber: Uns verbindet die tiefe Sehnsucht nach der ursprünglichen Natur, nicht die zivilisierte, sondern die ungebändigte Natur, die nur sich selbst folgt.

Weil sie uns am meisten über uns selbst lehrt?

Käsbohrer: Auf dem Meer oder auch in den Bergen lernt man, dass nicht der Mensch die erste Geige spielt. Die Natur gibt die Regeln vor. Wer versucht, stur sein Ding durchzuziehen, bekommt eins auf die Mütze. Das nennt sich Erziehung. Je mehr ich mich mit den Orca-Attacken auf Segelboote vor der europäischen Westküste von Frankreich, Spanien, Gibraltar und vor Marokko beschäftigt habe, desto mehr glaube ich, dass uns ein Spiegel vorgehalten wird.

Die Orcas zerbeißen dabei seit zwei Jahren gezielt die Ruder von Segeljachten. Was ist über die Attacken bekannt?

Käsbohrer: Laut meiner Recherchen gab es viele Hundert Angriffe auf Segeljachten so in der Größe bis 15 Meter, 400 bis 500 dieser Schiffe wurden beschädigt, manche schwer. Sind die Ruder zerstört, ist das Schiff manövrierunfähig und muss meistens abgeschleppt werden. Ein Ruderschaden kostet zwischen 3000 und 12 000 Euro, das ist keine Kleinigkeit. Zwei Boote sind gesunken, weil beim Herausreißen der Ruder die Wand ein Leck bekam.

Wurden Menschen verletzt?

Käsbohrer: Nein, noch nie hat ein Orca im Meer einen Menschen angegriffen, nur in Delfinarien wurden Trainer angegriffen und getötet. Die Tiere sind an uns als Beute nicht interessiert, die jagen im Mittelmeer an der Küste den Thunfischschwärmen hinterher.

Buchcover Das Rätsel der Orcas © Verlag Millemari

Greifen alle Orcas Boote an?

Käsbohrer: Zunächst waren es drei junge Bullen aus der sogenannten Orca-Iberica-Gruppe, aktuell wird von mindestens 16 Tieren berichtet. Es greift um sich, ist wie eine Mode, die sich unter den Schwertwalen verbreitet. Orcas leben in Familienverbänden. Im Grunde sind sie Menschen sehr ähnlich: Die Kleinen werden bis zum elften Jahr durchgefüttert, Orcas werden 80 bis 100 Jahre alt, sie sind ungeheuer sozial und sehr intelligent: Ihr Gehirn wiegt über fünf Kilo, zum Vergleich: der Mensch hat 1,2 Kilo. Die Kleinen lernen das Jagen spielerisch von den Großen.

Sie haben mit Betroffenen und Wissenschaftlern gesprochen: Warum machen die Orcas das? Haben sie sich gegen die Menschen verschworen, wie in „Der Schwarm“ von Frank Schätzing, der ins Fernsehen kommt?

Käsbohrer: Es geht ihnen weniger um den Menschen. Salopp gesagt haben sie einfach Spaß daran, ruppig mit einem Boot zu spielen. Auf den Filmaufnahmen von Augenzeugen, etwa von einem Skipper aus Miesbach, sieht man deutlich, dass die Orcas überhaupt nicht aggressiv und aufgeregt wirken. Nur wenn sie das Ruder packen, merkt man, wie sie mit aller Kraft daran reißen. Wenn es kracht, ist das der Punkt, auf dem die Augenzeugenvideos abbrechen, weil es einfach zu schrecklich ist für den Segler.

Haben Sie eine Antwort auf die Frage nach dem Warum?

Käsbohrer: Es gibt viele Theorien, wie die, dass die Tiere durch Gifte wie PCB stark belastet und dadurch verwirrt sind, aber kein Wissenschaftler kann das Verhalten schlüssig erklären. Die Vorgehensweise ähnelt dem Jagdverhalten von Orcas auf Blauwale: Diese werden kräftig gerammt, und dann werden ihnen Flossen abgebissen, um sie bewegungsunfähig zu machen. Vielleicht begannen die Attacken auf Boote als Jagdtraining für die Jungen und haben sich als Spiel verselbstständigt? Eine Hundetrainerin aus Weilheim brachte mich auf eine weitere Ursache!

Hunde und Orcas, wie passt das zusammen?

Käsbohrer: Das Verhalten der Orcas ähnelt sehr dem von unerzogenen Hunden, die auf den Tisch springen und sich aus der Schüssel bedienen, wenn der Mensch kurz den Raum verlässt. Diese Tiere handeln so, weil es ihnen Spaß macht und ihnen niemand eine Grenze setzt. Da sind wir wieder beim Menschen.

Wie meinen Sie das?

Käsbohrer: Sind wir denn anders? Wir dezimieren bei uns Insekten und beschleunigen das Artensterben. Wir tun es nebenbei. Wir holzen den Regenwald am Amazonas ab. Weil wir es können und ohne die Folgen zu berücksichtigen. Die Orcas zeigen uns: Ihr seid gar nicht anders, ihr seid noch räuberischer und rücksichtsloser als wir.

Orcas kann man zugutehalten, dass sie über die Folgen ihres Tuns nichts wissen.

Käsbohrer: Das sehe ich anders, sie sind zu intelligent, als dass sie nicht wüssten, dass sie das Boot zerstören. Betroffene berichten, dass die Orcas sie genau beobachtet und nach getaner Arbeit sogar das gebrochene Ruder präsentiert haben, nach dem Motto: „Das habe ich geschafft! Gut, oder?“ Wie eine Katze, die eine Maus bringt.

Wurde Ihr Boot angegriffen?

Käsbohrer: Nein, aber im vergangenen Juni vor Gibraltar ist ein junger Orca kraftvoll auf mich zugeschwommen. Das war ein wunderschöner und faszinierender Anblick. So wie es Begegnungen mit Meeressäugern immer sind. Meine Frau ist ja der Meinung, sie könne Delfine rufen. Das halte ich für gewagt. Ich bin der Meinung, Delfine mögen nicht gern fotografiert werden. Das halten Delfinforscher für gewagt. Aber es gibt fast nichts Schöneres, als Delfine, die das Boot in voller Fahrt begleiten.

Was war der Auslöser, über das Rätsel der Orcas zu schreiben?

Käsbohrer: Eine magische Begegnung im vergangenen Sommer 30 Kilometer vor Albanien. Ich segelte von Irland aus in den Heimathafen zwischen Venedig und Triest. Plötzlich umkreisten mich zwei vier Meter lange seltene Schnabelwale.

Ui, wie bei Haiangriffen?

Käsbohrer: Aber gar nicht zum Fürchten, eher so, als würde eine uralte Intelligenz dich betrachten und einen Kontakt herstellen auf einem Kommunikationsweg, der einem gar nicht klar ist. Da habe ich beschlossen, über die Orcas zu schreiben, weil es wirklich ein spannendes Phänomen ist.

Werden Sie eigentlich seekrank?

Käsbohrer: Bisher nicht, zum Glück. Meine Frau dagegen hat eine sehr eigentümliche Form der Seekrankheit: Wenn es ordentlich bläst und ich besorgt versuche, das Schiff sicher durch die Wellen zu bringen. , verzieht sie sich in die Koje und fällt in einen Tiefschlaf. Wir lachen immer über die Geschichte, wo ich dachte, heute wird es wirklich knapp, und das Boot erst um Mitternacht erleichtert in einem Hafen festmachte. Sie kam an Deck und fragte: Sind wir schon da?

Auf dem Meer daheim Schon als Kleinkind mit Keuchhusten wurde Thomas Käsbohrer von seinem Vater auf dem Starnberger See herumgerudert. „So hat es meine Mutter erzählt“, sagt Käsbohrer, der sich daran nicht erinnert. Erst bei einem Urlaubstörn in der Türkei merkte, dass das Wasser seine Leidenschaft ist: „Bei der Ausfahrt aus dem Hafen habe ich einen Freudenschrei gemacht.“ Ein kleines Boot auf dem Starnberger See stillte die Sehnsucht nur unzureichend: „Ein See ist so endlich, selbst meine Frau sagte immer: Blöd, jetzt müssen wir schon wieder wenden!“ Seit Käsbohrer vor knapp zehn Jahren seinen Posten als Geschäftsführer eines Buchverlags aufgab, kann er seinen Traum leben: ein halbes Jahr auf dem Meer, ein halbes Jahr daheim in Iffeldorf, wo er Bücher schreibt wie: Das Rätsel der Orcas (Verlag: millemari, 24,95 Euro) oder über die Bergretter von Bad Tölz.