Tierheim-Hund mit kuriosem Look: „Unsere Telefone spielten ihretwegen verrückt“

Von: Sandra Barbara Furtner

So ein ähnlicher kleiner schwarzer Hund ist Hündin Bat. (Symbolbild) © Cavan Images/Imago

Auf den ersten Blick ist Hündin Bat keine klassische Schönheit. Vielmehr ähnelt sie einer Fledermaus. Doch kaum im Tierheim angekommen, stehen die Telefone nicht mehr still.

Arkansas (USA) – Ganz gleich, ob Mensch oder Tier, es kommt nicht immer nur auf ein schönes Äußeres an. Schönheit lässt sich nicht nur an optischen Merkmalen festmachen. Die kommt nämlich bekanntlich von innen. Das zeigt auch die wunderbare Geschichte von Hündin Bat. Vor kurzem landete sie in einem Tierheim in Arkansas. Trotz einer Optik, die vielleicht nicht der Norm entspricht, laufen ihretwegen die Telefone heiß. Wie es der Hündin gelingt, ein neues Zuhause zu finden, verrät Landtiere.de*.

Denn Bat sieht mit ihrem niedlichen Gesicht, den weit voneinander aufgestellten spitzen Ohren und einer Fehlstellung im Unterkiefer aus wie eine Fledermaus. Nachdem die Hündin auf der Straße aufgegriffen wurde, landet sie im Tierheim von North Little Rock. Ein Mitarbeiter veröffentlicht ein Foto der kleinen „Fledermaus" auf Facebook und der „Run" auf Bat beginnt.