Dank der Sozialen Medien findet Tierheim-Hund Moose ein Zuhause – nach 412 Tagen

Von: Ulrike Hanninger

Hund Moose erlangte bei TikTok traurige Berühmtheit, weil er über 400 Tage lange im Tierheim bleiben musste. Nun wurde er endlich adoptiert.

Auf dem Account @juliesaraceno2 erschien vor Kurzem ein Video, das den Hund Moose an seinem ersten und an seinem 401. Tag im Tierheim zeigt. Die Veränderung war so herzzerreißend, dass das Video viral ging. Doch nun hat der Hund Moose endlich – nicht zuletzt dank TikTok – ein Zuhause gefunden.

TikTok-Video verkündet die frohe Botschaft

An Tag 412 war es dann tatsächlich so weit: Moose kann das Tierheim verlassen. Er wurde adoptiert und hat ein neues Zuhause gefunden. „Wir könnten nicht glücklicher für ihn sein“, heißt es in dem Video. Und auch die Deutsche Dogge selbst wirkt deutlich aktiver und lebendiger als beim letzten Mal. Als wüsste sie genau, dass von nun an alles besser wird.

Tipps für die Adoption eines Tierheim-Hunds

Bei der Adoption eines Hunds aus dem Tierschutz ist es wichtig, dass die Einrichtung seriös ist, vor allem, wenn sie im Ausland sitzt. Versuchen Sie daher vorab, so viel wie möglich über sie in Erfahrung zu bringen. Überprüfen Sie Homepage und Impressum und suchen Sie nach Bewertungen und Erfahrungsberichten. Versuchen Sie auch, die Einrichtung telefonisch zu erreichen.

Tierheime und andere Tierschutzorganisationen verlangen in der Regel eine Schutzgebühr sowie eine Selbstauskunft des Interessenten. Manchmal steht sogar noch ein kleiner Besuch im neuen Zuhause an, bei dem geguckt wird, ob es dem Tier auch wirklich gut geht. Gibt es all das nicht, kann das unter Umständen auf mangelnde Vertrauenswürdigkeit hindeuten.

Die Reaktionen der Community sind eindeutig

Die User freuen sich für Moose, der nun endlich das Tierheim gegen ein echtes Zuhause eintauschen kann. Hunde mit dunklem Fell, vor allem solche mit schwarzem, müssen nämlich oft besonders lange warten. Die Community schickt unzählige Herzen und äußert ihre Begeisterung. Viele vergießen sogar ein paar Tränen der Freude oder der Rührung. Ihr Dank geht dabei nicht nur an die neue Familie des Tierheim-Hundes, sondern auch an @juliesaraceno2, die die Geschichte von Moose online mit der Welt geteilt hat. Denn die User sind sich sicher, dass TikTok nicht ganz unbeteiligt daran gewesen sein kann, dass sich nach so langer Zeit doch noch ein Zuhause für den Großen hat finden lassen.

„Das ist schön.“ 🥰🥰🥰🥰🥰🥰

„Das Update, auf das wir gewartet haben!!“ 🐾❤‍🩹

„Jaaaaa, endlich.“ ❤🙏

„Ich weine!! Und freue mich so für ihn! Made my day! Danke, dass du diese Geschichte teilst. Was du machst, ist großartig!!“

„Hurra, Moose!!!“ 🥹🥹🥹