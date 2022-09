„Bin am Heulen“: TikTok-Userin teilt 13 Lektionen, die sie von ihrem sterbenden Hund gelernt hat

An einem Punkt muss der dänischen Dogge der TikTok-Userin sogar ein Bein amputiert werden. © theearpdanebrothers/TikTok

Eine junge Frau muss dabei zusehen, wie ihre geliebte dänische Dogge stirbt. Doch neben der Trauer teilt sie auf TikTok auch viele Aha-Momente.

„Das Leben ist so wertvoll“: Das ist eine der vielen Lektionen, die eine junge TikTok-Userin in den letzten Wochen und Monaten gelernt hat. So nennt sich auch der Titel ihres Videos, das einen Zusammenschnitt von Clips aus ihrem Leben mit ihrer dänischen Dogge zeigen. Die junge Frau hat eine schwere Zeit hinter sich, denn ihr sensibler Hund hat lange leiden müssen. Sie hat im wahrsten Sinne des Wortes den Verfall ihres Vierbeiners miterleben müssen, weiß landtiere.de.

Bis zum Tod bleibt sie an der Seite ihres „sanften Riesens“, der ebenso lange kämpft. Auch als er ein Bein verliert, gibt ihr Hund nicht auf und behält sich seinen Lebensmut. Das wiederum gibt seiner Besitzerin auch viel Kraft. Ihr Video auf TikTok soll nicht nur die Geschichte ihrer besonderen Verbindung feiern, sondern sie teilt mit ihren Followern, was sie durch diesen schmerzvollen Prozess gelernt hat.