„Hat mich zum Weinen gebracht“: Hund Charlie bekommt seinen letzten Fellschnitt

Von: Sophie Kluß

Als Hundefriseurin baut Madison zu jedem ihrer vierbeinigen Kunden eine innige Beziehung auf. Dass sie von Zeit zu Zeit auch Abschied von manchen Fellnasen nehmen muss, macht ihren Job nicht nur angenehm.

„Heute war mein letzter Tag, an dem ich Charlie hübsch gemacht habe ...“, beginnt Hundefriseurin Madison (@madisonfaith47) aus Florida ihr kurzes Video, das sie im Juni auf der Social-Media-Plattform TikTok gepostet hatte. Zu kurzen Ausschnitten ihrer letzten Salon-Behandlung mit Charlie erzählt sie von ihrem betagten Kunden, der offensichtlich bald zum Einschläfern gebracht werden muss. Zu diesem traurigen Anlass wird der Vierbeiner ein letztes Mal fein gemacht, bevor er über die Regenbogenbrücke geht. Ganze 15 Millionen User haben das dramatische Video bereits angesehen, knapp drei Millionen darauf mit einem Herz reagiert.

Hund Charlie wird ein letztes Mal herausgeputzt

Seit dem Beginn ihrer Tätigkeit war der kleine Charlie Stammkunde in Madisons Salon, wie sie erzählt: „Er hat mich vom Anfang meiner Karriere an begleitet.“ Über Jahre hinweg haben die beiden eine tiefgehende Beziehung zueinander aufgebaut, sodass es die junge Hundefriseurin emotional besonders packt, als sie die sterbende Fellnase ein letztes Mal fein macht.

Doch in ihre verbleibende gemeinsame Zeit steckt Madison all ihre Liebe, um Charlie seinen Friseurbesuch so schön wie möglich zu gestalten: „Ich ließ ihn einfach entspannen … und verwöhnte ihn jede Sekunde. Ich gab ihm all die Liebe und so viele Küsse, wie ich nur konnte.“ So viel Zuneigung genießt nicht nur der Hunde-Opa, der sich für Madisons Hingabe mit liebevollen Hundeküssen bedankt. Als hätte er Verständnis für die Gefühle seiner Hundefriseurin, schleckt Charlie ihr die Tränen von der Wange.

Auch Madison zeigt sich dankbar: „Ich habe jede Sekunde genossen, in der ich ihn umsorgen durfte.“ Sie weiß, dass Abschiede von ihren geliebten Vierbeinern zum Job gehören, doch sie sagt auch: „Dieser Teil des Jobs wird niemals leichter werden.“

Inniges Abschiedsritual mit Charlie rührt zu Tränen

Bei den zahlreichen Besuchen, die Charlie über die Jahre bei Madison absolvieren durfte, hat sich ein inniges Abschiedsritual zwischen den beiden entwickelt: „Ich habe immer ‚Ich sehe dich das nächste Mal, Charlie‘ zu ihm gesagt, als ich ihn seiner Mama zurückgegeben habe.“ Am Tag des Abschieds weiß Madison jedoch nicht, wie sie mit der Situation umgehen soll: „Aber heute fehlten mir wirklich die Worte.“

Trauriger Song untermalt emotionales Video

Zum Song „Over the Rainbow“ des hawaiianischen Sängers Israel Kamakawiwoʻole zeigt Madison die letzten Videoaufnahmen von Charlie, der seinen Abschieds-Friseurbesuch noch einmal auskostet: Nach einer ordentlichen Portion Schaum genießt Charlie den Duschkopf, mit dem Madison ihn sanft abwäscht. Während die Tierliebhaberin ihn trocken föhnt, wird deutlich, wie schlecht es Charlie bereits geht. Der kleine Vierbeiner hechelt ununterbrochen und zittert am ganzen Körper. Seine kleinen Augen sind nicht nur von weißem Fell umgeben, sondern sichtlich müde. Trotzdem fällt auf, wie sehr der ergraute Hund seine Behandlung genießt und offenbar großes Vertrauen zu Madison hegt.

Irgendwo über dem Regenbogen, ganz hoch oben Und die Träume, von denen du geträumt hast, einmal in einem Wiegenlied Irgendwo über dem Regenbogen, fliegen blaue Vögel Und die Träume, die du geträumt hast, Träume werden wirklich wahr Eines Tages werde ich mir einen Stern wünschen, Aufwachen, wo die Wolken weit hinter mir sind (…) Dort wirst du mich finden. Irgendwo über dem Regenbogen, fliegen blaue Vögel (…) Die Farben des Regenbogens so schön am Himmel

Wann ist der richtige Zeitpunkt, um sich vom geliebten Hund zu verabschieden? Hundebesitzer sollten in Erwägung ziehen, ihren Hund bei einem Tierarzt einzuschläfern, wenn er unheilbar krank ist und sein Leiden nicht mehr gelindert werden kann. Eine deutlich geringe Lebensqualität, starke Schmerzen, ein sich zunehmend verschlechternder Gesundheitszustand oder eine eingeschränkte Mobilität können Indikatoren dafür sein. Es ist wichtig, mit einem Tierarzt zu sprechen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen, die dem Wohl des Hundes dient und ihn vor unnötigem Leid bewahrt.

Endgültiger Abschied rührt User zu Tränen

Schließlich ist der Moment des Abschieds gekommen. Obwohl der Schritt für Madison alles andere als leicht gewesen sein muss, bleibt sie tapfer und lässt Charlie nach einem Erinnerungsfoto mit bedeutsamen Worten gehen: „Und dann sagte ich … ‚Ich sehe dich das nächste Mal, Charlie‘.“ Unter ihr Video schreibt sie außerdem: „Ich werde dich für immer lieben, Charlie.“

Fast 25.000 Kommentare finden sich inzwischen unter dem Video. Gemeinsam haben sie alle eines: Die User sind angesichts des traurigen Abschieds zwischen Madison und Charlie zu Tränen gerührt.

„Ich bin Tierarzthelferin und habe gerade meinen ersten Welpen verabschiedet. Ich habe ihm seine ersten und letzten Impfungen gegeben.“

„Ich schluchze um 21:30 Uhr wegen eines fremden Hundes im Internet. Charlie sieht aus wie der beste Junge aller Zeiten. ❤️“

„Warum können sie nicht so lange leben wie wir? 😭“

„Ich bin absolut am Schluchzen. Ruhe friedlich, süßer Charlie. Du sahst so hübsch aus für deine Reise über die Regenbogenbrücke.“

„Das macht mich so traurig. 🥺 Ich bin mir sicher, dass es dir die Welt bedeutete, dass du ihn ein letztes Mal hübsch machen durftest.“