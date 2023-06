„Sie sollte eine Gehaltserhöhung bekommen“ – Hunde-Oma kann ihren alten Beruf nicht hinter sich lassen

Von: Sophie Kluß

Teilen

Die vierzehnjährige Hündin Buttons hat sich in den Ruhestand zurückgezogen. In jungen Jahren war sie als Eichhörnchen-Detektivin im Einsatz. Ihr Alter hält sie jedoch nicht von ihrer Pflicht ab.

Die kleine Oma-Hündin Buttons aus den USA ist eine Eichhörnchen-Detektivin im Ruhestand. Doch mit ihren 14 Jahren zählt die graue Buttons nicht mehr zu den Jüngsten. Dass das Alter jedoch nicht mehr als eine Zahl ist, beweist der pflichtbewusste Vierbeiner eindrucksvoll: Obwohl sie inzwischen nicht mehr die Fitteste ist, lässt sie es sich nicht nehmen, die Nachbarschaft nach den kleinen Nagern abzusuchen, wie die Besitzer (@iam_buttons) in einem inzwischen viralen Video auf TikTok schreiben: „Das ist Buttons. Sie ist ein Eichhörnchen-Detektiv im Ruhestand. Buttons ist jetzt zu alt und zu langsam, um die flinken und cleveren Eichhörnchen zu jagen. Aber sie überwacht weiterhin die Nachbarschaft zur Sicherheit aller. Und wenn sie mit ihrer Aufgabe fertig ist, genießt sie ihren kleinen Spaziergang durch den Park.“

Viral auf TikTok: Video von Eichhörnchen-Detektivin Buttons

Auf TikTok hat das Video der zuckersüßen Detektiv-Hündin inzwischen über vier Millionen Views und knapp 650.000 Likes bekommen. Zu sehen ist die tapfere Oma-Fellnase, die bei einer Gassirunde zwar langsam, aber unermüdlich die Umgebung nach Eichhörnchen abscannt. Sie blickt nach rechts und links, um ganz sicherzugehen, dass keine Nagetiere in der Nähe sind. Übrigens: Sollten Sie einmal ein hilfloses Eichhörnchen retten, haben wir hier einen Erste-Hilfe-Leitfaden für Sie.

In den Kommentaren unter dem Video loben die User Buttons für ihren unermüdlichen Einsatz und wünschen ihr einen erholsamen Ruhestand. Userin Sharon wünscht sich sogar ein Kinderbuch über Buttons und ihre Abenteuer.

„So eine hübsche Dame. 💖“

„Ihr Schwanz! Gut gemacht, Sweetie. Hab dich lieb 😍.“

„Buttons war der Name meines Hundes. Sie war ein Jack Russell. ❤️ Sie hat 18 Jahre lang Eichhörnchen gejagt. Ich vermisse sie so sehr.“

„Ihr kleines Watscheln. 🥺🥺“

„Ich bin stolz zu sagen, dass ich jetzt jedes verfügbare Buttons-Video gesehen habe. Süße kleine Erbse. 🥰“

„Buttons, du bist ein harter Brocken. Genieße deinen Ruhestand.“

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Eichhörnchen-Superman: Die lustigsten Bilder der Comedy Wildlife Photo Awards 2022 Fotostrecke ansehen

Hunde kommen in unser Leben, um zu bleiben. (…) Auch, wenn der erste Rausch verflogen ist, sehen sie uns noch immer mit genau diesem Ausdruck in den Augen an. Das tun sie bis zu ihrem letzten Atemzug. (…) Ein Hund entscheidet sich einmal für den Rest seines Lebens. Er fragt sich nicht, ob er wirklich mit uns alt werden möchte. Er tut es einfach. Seine Liebe, wenn wir sie erst verdient haben, ist absolut.

Ein weiteres niedliches Video mit knapp 2,5 Millionen Klicks zeigt Buttons in ihrer lustigen Arbeitskluft:

Damit Buttons ihr Ehrenamt seriös ausüben kann, trägt sie in diesem Video um ihren Hals ein rotes Halsband, auf dem in großen weißen Buchstaben „Eichhörnchen-Patrouille“ geschrieben steht. Getoppt wird das nur noch von Buttons niedlichem Cowboy-Hut, den sie lässig auf dem Kopf trägt und der ihr die nötige Autorität in der Nachbarschaft verleiht.