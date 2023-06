„Moment mal … Bin ich der Eindringling?!“ – Humorvolle Hündin bringt TikTok-User zum Lachen

Verhalten bei Hunden

Hündin Dolly ist ein Vierbeiner mit Humor: Während sie zunächst selbst an der Tür klingelt, staunt sie gleich darauf über angeblichen Besuch. Was es damit auf sich hat, lesen Sie hier.

Mariana Shablom (@mari_hadalittlelamb) hat mit Catahoula- und Pointer-Mix Dolly einen wirklich humorvollen Hundefang gemacht. In einem mittlerweile viralen TikTok-Video mit 3,2 Millionen Klicks und über 520.000 Likes zeigt die Hundemama, wie sich Hunde-Witz bei Hündin Dolly, auch Dolly Wolly genannt, äußert:

Die Aufnahmen einer Türklingel-Kamera zeigen das lustige Verhalten von Hündin Dolly: Während die hübsche Hundedame zunächst taktvoll an der Haustüre klingelt, legt sie unmittelbar darauf den Kopf voller Erstaunen schief – und bellt im Angesicht des vermeintlichen Besuchs aufgeregt. Besitzerin Mariana schreibt dazu: „Nur mein Hund würde an der Tür klingeln, extrem verwirrt schauen und dann bellen, weil ‚jemand an der Tür ist‘ 😂.“ Dazu verweist sie auf Dollys Hunde-Halsband, um etwaige Kritik schon vorwegzunehmen: „Bitte verstehen Sie, dass das E-Halsband nur zu TRAININGSzwecken verwendet wird, Dolly geht es gut.“

Rasseporträt: Louisiana Catahoula Leopard- und Pointer-Mix Der Catahoula-Pointer-Mix ist ein Mischlingshund, der bei der Verpaarung des Catahoula Leopard Hundes und des Pointers entsteht. Beide Hunde besitzen eigentlich ein freundliches Gemüt – trotzdem differieren die Persönlichkeiten stark, sodass sich kein genauer Charakter nachzeichnen lässt. Der Catahoula Leopard Hund ist dafür bekannt, energisch, neugierig und intelligent zu sein. Dagegen sind Pointer als Jagdhunde eher unabhängig, wollen aber dennoch gerne an der Seite ihrer Halter sein. Sie gelten als äußerst intelligent und leicht erziehbar. Größe und Gewicht: Catahoula-Pointer-Mix Höhe: ca. 51-66 Zentimeter an der Schulter Gewicht: ca. 16-37 Kilogramm Lebenserwartung: etwa 10-14 Jahre Persönlichkeit Die Rasse kann temperamentvoll und neugierig sein. Wie alle Hunde möchte auch der Catahoula-Pointer-Mix ausreichend Aufmerksamkeit bekommen und sollte gut sozialisiert werden. Obwohl der Mischling bisweilen seinen eigenen Kopf haben kann, sollten Sie in der Erziehung ausschließlich auf positive Verstärkung setzen. Bewegung Experten empfehlen, mit dem Mischling lange und ausgiebige Spaziergänge und Wanderungen zu unternehmen, um das außergewöhnlich hohe Energielevel möglichst niedrig zu halten. Ausreichend Auslastung hält den Catahoula-Pointer-Mix von seiner natürlichen Neigung, zerstörerisch zu werden, ab. Gesundheit Ein Catahoula Leopard Hund, der mit dem Pointer gemischt wurde, kann unter anderem zu Hüftdysplasie, Taubheit und Augenproblemen neigen. Die genannten gesundheitlichen Probleme treten bei beiden Rassen häufig auf.

Kommentare auf TikTok: User lieben Dolly

Auf den Kommentar einer Userin „Das ist die Ersatztürklingel“, antwortet Mariana: „Sie ist die Haupttürklingel.“ Auch andere User zeigen sich amüsiert über Dollys Aktion. Manche berichten von ihren eigenen „Dollys“ oder geben der Halterin lustige Ratschläge:

„‚Mama, kannst du mich reinl …‘ ‚Warte, hier ist jemand.‘“

„Ab diesem Zeitpunkt sollte er einen Schlüssel bekommen.“

„‚Und wenn jemand klingelt, verhältst du dich so … Woooooo Woooooo.‘“

„Für mich ist es der verblüffte Blick.“

„Da ist jemand an der Tür! … Ich bin‘s!“

„🥰Aww, ich habe auch eine Dolly. 😁“

Ganz egal, ob Dolly im Spielmodus nur einen Streich spielen und witzig sein wollte oder ob sie tatsächlich der Auffassung war, dass sich unerwarteter Besuch angekündigt hat – ein ausgezeichneter Wachhund ist sie allemal.

