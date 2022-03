Touchieren von Pferden: FN-Präsidium will Trainingsmethode verbieten

Von: Sina Lück

Das FN-Präsidium will das Touchieren von Pferden über dem Sprung verbieten. (Symbolbild) © Jacques Toffi/Imago

Das Touchieren von Pferden am Sprung soll künftig nicht mehr erlaubt sein. Das Verbot der Trainingsmethode hat das Präsidium der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) verkündet.

Warendorf – Die Trainingsmethode des Touchierens von Pferden am Sprung soll verboten werden. Diese Entscheidung hat das Präsidium der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) mitgeteilt. Bereits seit Anfang 2021 hat sich die Kommission Ausbildungsmethoden ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Die einstimmige Empfehlung: ein Verbot des Touchierens vom Pferden am Sprung. Warum das FN-Präsidium das Touchieren von Pferden als Trainingsmethode verbieten will, weiß Landtiere.de*.

Damit soll das Verbot der Methode am Sprung künftig auch im Training im Turniersport-Regelwerk Leistungsprüfungsordnung (LPO) verankert sein. Dafür wird das FN-Präsidium in einem nächsten Schritt einen entsprechenden Antrag im FN-Beirat Sport stellen. In den entscheidenden Sitzungen hielten Präsidium und Kommission verschiedene Punkte fest. *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.