Trauer um bekannte Araberstute – Tod von Jenny erschüttert Frankfurt

Von: Sina Lück

Für ihre Spaziergänge durch Frankfurt-Fechenheim ist Araberstute Jenny weltberühmt – auch nach ihrem Tod. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Mit Beginn des neuen Jahres standen eigentlich alle Zeichen auf Heilung. Jetzt der große Schock: Die bekannte Araberstute Jenny ist tot.

Fechenheim – Über das Kopfsteinpflaster der Fußgängerzone, an den Straßenbahn-Gleisen vorbei in Richtung Landschaftsschutzgebiet am Mainufer: Das war der Weg, den Jenny meistens von ihrem Stall aus ging. Doch in den Straßen von Frankfurt-Fechenheim ist kein Hufgetrappel mehr zu hören. Denn die bekannte Araberstute hat den Kampf gegen den Krebs verloren. „Jenny ist tot“, verkündet Besitzer Werner Weischedel die traurige Nachricht auf Facebook, die ganz Frankfurt erschüttert. Wie die Menschen in Frankfurt der bekannten Araberstute Jenny nach ihrem Tod die letzte Ehre erweisen, weiß Landtiere.de*.

Erst im Dezember 2021 bekamen Werner Weischedel und seine Frau Anne die Schock-Nachricht: Jenny hat Krebs. Seitdem hat das Ehepaar alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das Leben ihrer geliebten Araberstute zu retten. Dafür fährt Werner Weischedel seinen Schimmel alle zwei Wochen mit einem Transporter in die Klinik für Pferde der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. Und tatsächlich: Die Therapie gegen das Schimmel-Melanom schlägt an und Jenny macht zunächst gute Fortschritte – bis das Karzinom plötzlich aufbricht. *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.