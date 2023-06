Letzter gemeinsamer Spaziergang – gesamte Nachbarschaft nimmt Abschied von krebskrankem Hund

Von: Sophie Kluß

Der Abschied vom geliebten Haustier fällt immer schwer. Für seinen Hund hat der Amerikaner Kevin Curry einen besonderen letzten Weg gefunden – und die gesamte Nachbarschaft war dabei.

Hund Mellow ist unheilbar an Krebs erkrankt und hat vermutlich nur noch wenige Tage zu leben. Doch trotz Krebs im Endstadium lässt sich Herrchen Kevin Curry nicht davon abbringen, seiner geliebten Fellnase die letzten Tage so schön wie möglich zu gestalten. Um Mellow einen würdigen Abschied zu ermöglichen, hat sich Kevin etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die ganze Geschichte war auf dem Twitter-Account WeRateDogs veröffentlicht worden und hatte mit 4,4 Millionen Klicks eine Menge gerührter Herzen erreicht.

Krebserkrankung: Hund Mellow darf von gesamter Nachbarschaft Abschied nehmen

Bei zwei täglichen Gassirunden durch die Nachbarschaft hatte Mellow in den letzten vier Jahren zahlreiche Freundschaften geschlossen – sowohl zu Tieren als auch zu Menschen. Nachdem bei dem Vierbeiner dann vor Kurzem ein Lymphom im Endstadium festgestellt wurde, gestalteten sich auch die Spazierrunden für den sterbenskranken Rüden immer beschwerlicher. Und Mellows Besitzer Kevin weiß: Nicht nur ihm wird sein Vierbeiner fehlen, sondern auch den vielen Freunden in seiner Nachbarschaft.

Kevin Curry musste sich schließlich mit dem Gedanken befassen, dass sein Hund wohl bald sterben wird. Um allen einen Abschied von ihrem Freund mit der kalten Schnauze zu ermöglichen, hat Kevin kurzerhand einen Plan gefasst und die gesamte Nachbarschaft zu einem letzten gemeinsamen Spaziergang eingeladen: „Ich beschloss, dass er einen letzten feierlichen Spaziergang durch die Stadt machen sollte“, erzählte Kevin laut dem Newsportal Tag24.

Kevin Curry informiert die Nachbarschaft über Mellows letzte Runde mit einem Brief

In der Perspektive von Hund Mellow verfasste sein Herrchen einen rührenden Brief, um die Nachbarschaft über Mellows besondere letzte Gassirunde zu informieren. Neben einigen Fotos von dem Rüden war dort zu lesen: „Manche Nachbarn haben mich vielleicht schon einmal gestreichelt oder mir Leckerlis gegeben, andere kenne ich vielleicht nur durch ihre eigenen Hunde, die mich grüßen, wenn wir vorbeigehen. Unabhängig davon, wie gut wir uns kennen, haben Sie mein Leben so viel reicher gemacht, als es sich jeder gerettete Hund hätte erhoffen können.“

Kevin schrieb auch, dass Mellow voraussichtlich im Juni in den Himmel aufbrechen müsse und die ihm verbleibende Zeit noch nutzen werde, um durch die Nachbarschaft zu spazieren und sich von seinen tierischen und menschlichen Wegbegleitern zu verabschieden. „Kommt raus und streichelt mir den Kopf oder streichelt meinen Bauch, und ich werde euch für immer dankbar sein (schließlich liebe ich Menschen)“, war auf dem herzzerreißenden Brief von Kevin zu lesen, den er in den Briefkästen seiner Heimatstadt Dupont verteilte.

Auf einer Karte skizzierte Mellows Herrchen den Ablauf der letzten Gassirunde, sodass Mellows Freunde genau wussten, wo sie entlangführen würde. Und tatsächlich folgten laut Tag24 etwa 45 Nachbarn der Einladung, um Mellow auf seiner besonderen Abschiedsrunde zu begleiten. Einige Kinder hatten Schilder für Mellow gebastelt, auf denen in großer Schrift „Wir lieben Mellow“ zu lesen war. Andere hatten Leckerlis dabei oder verwöhnten ihn mit ausgiebigen Streicheleinheiten.

Über Mellows aktuellen Zustand ist nichts bekannt. Sicher ist, dass der herzerwärmende Spaziergang zu seinen Ehren vor allem Kevin und seinem geliebten Vierbeiner Trost spendet. Auch die Twitter-User drücken ihr Mitgefühl in den Kommentaren aus:

„Unglaublich herzerwärmend. Mein tiefes Mitgefühl und meine Gedanken, für den ganz besonderen Mellow und seinen wunderbaren Menschen. Alles Gute und viel Glück.“

„Wunderschön. Ich bereue es, dass ich das nicht mit unserem Hund auf seiner letzten Runde durch die Nachbarschaft gemacht habe. Gut gemacht, Mellows Leute.“

„Es tut mir so leid, von Mellows Zustand zu hören. Er ist ein so tapferes und entschlossenes Hündchen, das jeden Tag spazieren geht und so viele Freunde gefunden hat. Er erinnert uns alle daran, jeden Moment zu schätzen und das Beste aus der Zeit zu machen, die wir haben. 🐾❤️“

„Meine Frau schaute mich nur schief an, weil ich mir die Augen aus dem Kopf geheult hatte, nachdem ich das gelesen hatte, und sie wusste nicht, warum ich weinte, bis ich ihr den Grund sagte. Sie sagte, sie könne es nicht lesen, weil sie sonst anfangen würde zu weinen. Das ist so herzzerreißend und herzerwärmend zugleich. RIP Mellow❤️“