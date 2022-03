Ukrainische Kinder in Erding mit Süßigkeiten willkommen geheißen

Endlich da: Am Bus in Erding empfingen Dolmetscher in Warnwesten die Geflüchteten. © Milena Lohmann

Rund 75 ukrainische Flüchtlinge sind am Freitag am Landratsamt Erding eingetroffen – unter ihnen viele Kinder.

Erding – Puzzle, Bobbycar und Buntstifte – das waren die ersten Eindrücke, die ukrainische Flüchtlingskinder am Freitag vom Landkreis Erding bekamen. Ein Reisebus von der ukrainischen Grenze kam mittags am Landratsamt an. Etwa 50 Menschen siegen aus und wurden dort mit ersten bürokratischen Hilfen sowie Mittagessen und Spielecke im Großen Sitzungssaal empfangen. Zuvor waren bereits rund 25 Flüchtlinge angekommen. Sie hatten von der Ankunft des Busses erfahren und sich deswegen ebenfalls ans Landratsamt gewandt.

Unter ihnen war eine schwangere Dreifachmutter. Anfangs seien sie in das Dorf der Großeltern geflohen, erzählte sie. Dann fielen dort Bomben und sie mussten entscheiden. „Die Kinder sind wichtiger“, hätten die Großeltern gesagt und blieben.

Mithilfe von freiwilligen Dolmetschern wurden die Menschen begrüßt und die Kommunikation ermöglicht. Natalie Schlieckmann (39) ist eine der Dolmetscherin. Sie erzählt, dass viele Mütter fragen, wie es mit den Kindern weitergeht und ob sie in den Kindergarten oder wieder zur Schule müssten.

Im Sitzungssaal war ein Buffet mit frischem Obst, Brezen, verschiedenen Getränken und Suppen vorbereitet. Die Kinder konnten sich in der Spielecke mit Knete, Malbüchern, Stiften, Spielzeugautos und Süßigkeiten vom Erlebten ablenken. Mitarbeiterinnen des Jugendamtes spielten mit ihnen. Sanitäter des BRK standen bereit.

In Rucksäcken und Koffern hatten die Flüchtlinge ihre wichtigsten Dinge dabei. Eine Frau brachte in ihrer Handtasche sogar ihren Hund mit. Direkt nach der Ankunft wurde bei den Geflüchteten ein Corona-Test gemacht. Nach einer kurzen Stärkung ging es weiter zur Registrierung. Dort erhielten sie neben Bargeld für das Wochenende auch eine Erstausstattung und die Schlüssel für ihre Unterkunft. Mit eine Taxi wurden sie anschließend dorthin gefahren.

MILENA LOHMANN