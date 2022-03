„Verdammt, was ist das?“ – Waschbär erschreckt Bewohner

Von: Sandra Barbara Furtner

Ein Waschbär versucht durch die Lampenverkleidung in die Wohnung zu gelangen. © TikTok (yesenia_irizarry)

Als vier Studentinnen aus New York einen mitternächtlichen Snack zu sich nehmen wollen, erleben sie den Schock ihres Lebens. Etwas krabbelt aus der Deckenlampe.

Bushwick (New York City) – Vier junge Studentinnen teilen sich eine Wohnung in New York City. Am Abend wollen sie noch gemütlich einen kleinen Snack zu sich nehmen und gehen in ihre schmale Küche. Doch dann blitzt plötzlich etwas unter ihrer Deckenlampe hervor, und sie erschrecken sich zutiefst. Wie die vier Freundinnen, das Waschbär-Problem in den Griff bekommen, verrät Landtiere.de

Völlig außer sich kreischt Yesenia Irizarry: „Verdammt, ich rufe den Notruf an", während sie ihr Smartphone zückt und das unheimliche Geschehen filmt. Ihre Mitbewohnerinnen schreien laut los und rätseln, was das nur sein könnte. Von Alien bis Waschbär geht es lauthals hin und her. Denn sie sehen nur ein paar lange Pfoten, die unter der Verkleidung herausragen.