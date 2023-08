Ärzte verordnen Kuscheln als Medizin: Tierschützer pflegen verwaistes Walrosskalb

Von: Sina Lück

In der kanadischen Tundra finden Tierschützer ein verwaistes Walrosskalb. Um das Baby zu retten, verordnen Ärzte eine besondere Kuschel-Therapie.

Unterernährt, dehydriert und ein Auge trüb: Das Team des Alaska SeaLife Center ist in Alarmbereitschaft, als es ein männliches Walrosskalb in seine Obhut nimmt. Denn sein Zustand ist sehr kritisch. Seitdem versuchen die Tierschützer, den kranken Meeressäuger wieder gesundzupflegen – mit einer ganz besonderen Kuschel-Therapie.

Walrosskalb hat sich in der Tundra verirrt – Jungtier braucht Wärme und Nähe

Gerade einmal 90 Kilogramm bringt das vier Wochen alte Walross auf die Waage, das allein und meilenweit entfernt vom Meer in der Region North Slope im US-Bundesstaat Alaska aufgefunden wurde. Es hatte sich tief in der Tundra verirrt. Nach einem langen Flug von mehr als 1.000 Kilometern nahmen die Tierärzte des Alaska SeaLife Center (ASLC) das verwaiste Kalb in Empfang, berichtet die gemeinnützige Tierschutzorganisation auf ihrer Website und auf Instagram (@alaskasealifecenter).

Um das junge Pazifik-Walross zu retten, stellen die Ärzte sofort einen speziellen Therapieplan auf. Da die Jungtiere in den ersten beiden Lebensjahren auf die Nähe und Wärme ihrer Mutter angewiesen sind, haben ausgiebige Kuschelstunden höchste Priorität – neben der Flasche, die das Baby alle drei Stunden bekommt. Diese besondere Aufgabe übernehmen nun die Mitarbeiter des ASLC. Und tatsächlich: Das Walrosskalb gewöhnt sich schnell an die menschliche Nähe der Pfleger und übersteht die erste Nacht gut. Viel Pflege benötigt auch ein Robbenbaby, das sich auf der Straße verirrt hat.

Tierschützer kämpfen um Leben des Meeressäugers – regelmäßige Updates im Netz

Trotzdem ist der Gesundheitszustand des jungen Meeressäugers noch immer kritisch. Jeden Tag kämpfen die Tierschützer weiter um das Überleben ihres Schützlings und teilen regelmäßige Updates mit den Menschen im Netz: „Das Walrosskalb hat sich langsamer an die Nahrung gewöhnt, als wir gehofft hatten, aber das ist für unser Team nicht völlig unerwartet, wenn ein Kalb möglicherweise schon lange von seiner Mutter gestillt wurde“, berichtet das Team auf Instagram.

„Außerdem scheint es sich um eine schwerwiegendere Infektion zu handeln als zunächst angenommen. Unser Team hat seine Fütterung und Behandlung an diese neuen Probleme angepasst und berät sich regelmäßig mit Fachkollegen, um weiterhin die bestmögliche Pflege zu garantieren.“

Pfleger sind „vorsichtig optimistisch“ – Instagram-Community fiebert mit

Mit zahlreichen Kuscheleinheiten, viel Zuneigung und medizinischer Versorgung haben die Mitarbeiter des Alaska SeaLife Center aber Hoffnung, dass es dem Meeressäuger bald wieder besser geht. „Wir sind weiterhin vorsichtig optimistisch, was seinen Zustand angeht, obwohl er noch viele gesundheitliche Probleme zu bewältigen hat.“ Auch die Instagram-Community drückt fest die Daumen. Hier eine Auswahl der Kommentare:

„Ich bete, dass er durchkommt. Er ist zu süß.“

„Hoffentlich spricht der Kleine auf die Medikamente an und trinkt die ganze Milch wie ein braver Junge!“

„Gebete für das Walrossbaby! ❤️ Zum Glück ist es mit Liebe und Fürsorge gesegnet, da es bei euch ist. Vielen Dank für alles, was ihr tut!“

„Hoffentlich geht es ihm besser! Er sieht aus, als wüsste er, dass ihr versucht, ihm zu helfen.“

„Armes Baby! Ich sende gute Gedanken in seine Richtung. ❤️“

„Wir beten für dich, kleiner Freund! 🙏🏼“