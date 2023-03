Wann Zecken aktiv sind – und warum sie immer früher kommen

Von: Daniel Hagen

Die Zeit der Zecken hat wieder begonnen – dieses Jahr sogar früher als sonst. Welchen Grund das hat und welche Gefahr durch die Spinnentiere ausgeht, lesen Sie hier:

Wer gerne wandern geht oder viel Zeit in der Natur verbringt, hat wohl zwangsläufig schon einmal die Bekanntschaft mit einer Zecke gemacht. Die kleinen Biester warten geduldig auf ihre Opfer und saugen dann deren Blut – was für Mensch und Tier teilweise schlimme Konsequenzen haben kann. Früher sind die Spinnentiere nur in den Sommermonaten aktiv gewesen. Doch der Klimawandel sorgt dafür, dass Zecken immer früher erscheinen.

LUDWIGSHAFEN24 erklärt, warum die Zecken-Saison immer früher losgeht und welche Gefahr dadurch ausgeht.

Das RKI hat erst vor kurzem neue FSME-Risikogebiete deklariert. Hierbei handelt es sich um drei Landkreise in Brandenburg, den Stadtkreis Chemnitz und den Landkreis Görlitz in Sachsen sowie den Stadtkreis Solingen in Nordrhein-Westfalen. Baden-Württemberg und Bayern gelten schon seit vielen Jahren komplett als Risikogebiet. (dh)