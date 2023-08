Warum ein Hund uns zu einem besseren Menschen machen kann

Von: Sandra Barbara Furtner



Auch wir Menschen können viel von Hunden lernen. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Nicht nur Hunde lernen von uns Menschen. Auch wir können uns so einiges ihnen abgucken. Wie wir das Beste aus uns herausholen.

Die Verbindung zwischen Mensch und Hund ist eine der ältesten und tiefsten Beziehungen, die wir kennen. Diese einzigartige Bindung hat nicht nur positive Auswirkungen auf unser Leben, sondern sie hat auch das Potenzial, uns zu besseren Menschen zu machen. Warum das so ist, fasziniert Wissenschaftler, Verhaltensforscher und Hundeliebhaber gleichermaßen. So nennt beispielsweise Melissa Starling, Hundeforscherin und Postdoktorandin in Veterinärwissenschaften an der Universität von Sydney bestimmte Eigenschaften, die Hunde von anderen Tieren unterscheidet und sie einzigartig macht. Einige dieser Verhaltensweisen können dafür sorgen, dass wir unser eigenes Verhalten überdenken und verbessern können und somit zu einer besseren Version von uns selbst werden. Welche das sind, verrät Ihnen Landtiere.de

Hunde weisen wohl eine Art Chromosom-Veränderung auf, die eine Auswirkung auf deren Persönlichkeit haben kann. So zeigen die Vierbeiner mitunter einen stark ausgeprägten Willen zur Geselligkeit und Engagement. Ein Sozialverhalten, das für uns Menschen unwiderstehlich ist. Freut sich ein Hund über etwas, steckt uns diese Lebensfreude unweigerlich an. Geht er freudig auf fremde Menschen oder Artgenossen zu, reagiert freundlich auf alles Unbekannte, erleichtert diese Unbeschwertheit unseren Alltag. Dieses soziale Verhalten kann sich auch auf uns Menschen übertragen.