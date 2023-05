Social-Media-Trend: Was tun, wenn man einen Waschbärwelpen findet?

Von: Sophie Kluß

Immer häufiger finden sich in den sozialen Medien Videos von Usern, die Waschbär-Babys finden und sie zu sich nehmen. Was Sie wirklich tun sollten, wenn sie einen kleinen Waschbären finden, lesen Sie hier.

Eine erfolgreiche Rettungsaktion hatten fast 13 Millionen Menschen auf TikTok mitverfolgt: Letztes Jahr hatte Userin und Tierliebhaberin Sara Turnbull (@sara_turnbull) die Feuerwehr gerufen, nachdem sie Geräusche aus einem Schacht gehört hatte. Viele Stunden später retteten die Helfer einen kleinen Waschbären wohlbehalten und überließen ihn Sara zur Pflege:

Sie päppelte das hungrige und müde Baby wieder auf und informierte in einem Video-Update darüber, dass sie den kleinen Waschbären in eine Aufzuchtstation gegeben hatte. Zahlreiche Videos wie dieses kursieren in den sozialen Medien und offensichtlich wissen die Menschen stets, was zu tun ist. Auch in Deutschland liegt die Waschbär-Population inzwischen bei geschätzten einer Million Tieren (Stand 2022) und zugegeben: Die kleinen Bären sind wahrlich niedliche Gesellen. Doch wie genau verhält man sich eigentlich, wenn man selbst einmal ein hilfloses Waschbär-Baby findet?

Steckbrief Waschbär (Procyon lotor) Wie Geolino berichtet, sind Waschbären Raubtiere und gehören zur Familie der Kleinbären. Sie können gut klettern und sind meisterhafte Schwimmer, die sogar die Kraft haben, gegen den Strom zu schwimmen. Ursprung: Nordamerika Größe: ca. 80 Zentimeter (Weibchen sind kleiner) Gewicht: 5-8 Kilogramm (Weibchen sind leichter) Nahrung: Waschbären sind Allesfresser und nehmen, was sie bekommen. Zu diesem Zweck plündern sie sogar Mülltonnen. Nachwuchs: Im Frühjahr paaren sich die Waschbären. Neun Wochen später, meist im April oder Mai, bringt das Weibchen 2-6 Junge auf die Welt. Rund sechs Wochen später verlassen die Jungen erstmals ihr Nest, im Alter von 4 Monaten suchen sich die männlichen Waschbären ihr eigenes Streifgebiet. Gut zu wissen: Waschbären gehören zu den intelligentesten Tieren überhaupt und besitzen ein ausgezeichnetes Gedächtnis.

Waschbär-Baby gefunden: Was muss ich jetzt tun?

Wie die Wildtierrettung berichtet, sei in 99 % der Fälle lediglich die Waschbär-Mutter alleine auf Futtersuche und empfiehlt daher, die Waschbärwelpen in Ruhe zu lassen, sofern keine offensichtliche Notlage besteht. Riecht oder sieht die Mutter Menschen in der Nähe ihrer Jungen, wird sie nicht zu ihnen zurückkehren, solange für sie eine Gefährdung durch menschlichen Kontakt besteht.

Sind die kleinen Waschbären schon etwas älter, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie einfach auf Erkundungstour sind. Erscheinen sie nicht verletzt oder unterernährt, besteht für Sie kein Handlungsbedarf.

Als Vorbereitung auf das „echte“ Leben, lässt die Mutter die Welpen Nahrung jetzt auch selber suchen, entfernt sich und beobachtet oder geht währenddessen selbst auf Nahrungssuche. „Oft findet man dann die ‚zurückgelassenen hilflosen‘ Welpen und nimmt sie mit.“ Denn: „Auch wenn sie weinend und jammernd umherirren, ist es oft völlig normal, denn viel lieber möchten sie an Mamas Zitzen mollig warm angekuschelt sein, statt selber Nahrung zu suchen.“ Laut der Wildtierrettung begehen viele Menschen jedoch den gleichen Fehler, wenn sie scheinbar alleingelassene Waschbären finden und helfen, wo gar keine Hilfe nötig ist.

Anders als in Amerika werden Waschbären in Deutschland zu den invasiven Tierarten gezählt. Daher macht sich strafbar, wer gefundene Waschbären wieder in die Freiheit entlässt, wie der Tagesspiegel berichtet.

Erscheint Ihnen ein kleiner Waschbär ernsthaft in Gefahr, informieren Sie am besten eine spezielle Auffangstation und fragen dort um Rat. Der Tierschutzbund informiert über die dortige Vorgehensweise: „Auffangstationen kümmern sich häufig um junge oder verletzte Waschbären. Diese dürfen jetzt nicht mehr ausgewildert werden.“

Fütterungsverbot von Waschbären: Wie auf bussgeldkatalog.org zu lesen ist, gilt für die Waschbären zusätzlich ein striktes Fütterungsverbot: „In vielen Bundesländern ist in den Landesjagdgesetzen auch ein Fütterungsverbot bei Waschbären bestimmt (z. B. Berlin). Es handelt sich um eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld bis etwa 5.000 Euro geahndet werden kann.“

Generell gilt, wie auch bei den meisten anderen Wildtieren: Das expertenseitig empfohlene Verhalten ist oftmals Zurückhaltung. Die Eltern vieler wilder Jungtiere bleiben häufig in der Nähe, sind für den Menschen aber nicht sichtbar. Bei Waschbär-Babys können bis zu 48 Stunden verstreichen, ehe die Mutter wieder auftaucht.