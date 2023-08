Welpe ist nach dem Schwimmen hundemüde – süßes Video begeistert TikTok-Community

Von: Sina Lück

Teilen

Aussie-Welpe Ruby planscht gerne im Wasser. Nach seiner letzten Schwimmtour ist er allerdings so hundemüde, dass ihm ständig die Augen zufallen.

Nach einem langen Tag im Schwimmbad oder am Strand plagt einen meist der große Hunger. Und nicht nur das: Neben einer ordentlichen Mahlzeit ist es oft höchste Zeit für ein Nickerchen. Das denkt sich auch ein Welpe, der sich beim Toben im Wasser scheinbar ziemlich verausgabt hat. In einem süßen TikTok-Video zeigt seine Besitzerin, wie hundemüde er ist und dringend Schlaf braucht.

Australian Shepherd kämpft gegen Müdigkeit – immer wieder fallen ihm die Augen zu

Nach dem Schwimmen ist ein Australian Shepherd-Welpe so müde, dass ihm die Augen zufallen. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Völlig ausgepowert sitzt Australian Shepherd Ruby auf der Rückbank im Auto, während sein Frauchen die Kamera auf ihn richtet. Den Clip von ihrem müden verbeinigen „Krieger“ teilt sie anschließend auf dem TikTok-Kanal dinksandthedogs. „Wenn der Schwimmer auf der Autofahrt nach Hause einschläft“, kommentiert sie amüsiert unter dem Video.

Zunächst versucht der Welpe noch, gegen die aufkommende Müdigkeit anzukämpfen. Doch seine Augen fallen ihm immer wieder zu und der Kopf sinkt tiefer und tiefer. Schließlich gibt der Hund dem Impuls nach und macht es sich auf der Rücksitzbank bequem – bereit, um in einen süßen Traum von neuen Abenteuern im Wasser zu versinken.

Schwimmen trainiert Muskeln und Gelenke – Hunde langsam an Wasser gewöhnen

Viele Hunde haben kein Problem mit Wasser. Im Gegenteil: Vor allem Hunderassen wie Golden Retriever, Labrador oder Jack Russel Terrier lieben es, sich in die Fluten zu stürzen und Ball oder Stöckchen zu apportieren. Ganz nebenbei trainiert das Schwimmen außerdem Muskeln und Gelenke. Es gibt aber auch Vierbeiner, die das kühle Nass lieber meiden. Besitzer sollten diese Grenze akzeptieren und ihr Tier daher nicht ins Wasser zwingen. Sinnvoll ist es, den Hund schon von klein auf an Wasser zu gewöhnen. Steht der erste Ausflug an, eignet sich ein stilles Gewässer ohne Strömung und Wellengang.

Menschen im Netz sind entzückt – „Ein müder Welpe ist ein glücklicher Welpe“

Auf TikTok bekommt die Community nicht genug von dem zauberhaften Anblick des Hundes. Die User kommentieren begeistert:

„Awwww!!! ❤️🤗🤗🤗❤️“

„Ein müder Welpe ist ein glücklicher Welpe.“

„Mein Hund macht das auf dem Heimweg von der Hundetagesstätte. 🤣“

„Das Einzige, was meine Aussies müde macht, ist Schwimmen.“

„Erinnert mich daran, wie man im Urlaub an den Strand geht und danach das beste Nickerchen seines Lebens macht.“

„Ich mag es, wie sie so hart darum kämpfen, wach zu bleiben, aber dann überkommt es sie. 😂“