Frauchen mächtig stolz: Welpe bekommt klasse Zeugnis von Hundeschule

Von: Sandra Barbara Furtner

Vor den Ferien gibt es Zeugnisse und für gute Noten oftmals eine Belohnung. Auch ein Welpe hat eines bekommen und kassiert mächtig Lob.

Der letzte Schultag vor den Ferien ist immer Zeugnistag. Bei so manchem Schüler verursacht er ein Magengrummeln, für andere stellt er ein Grund zur Freude dar. Eine Hundeschule aus Columbus (USA) kam auf eine witzige Idee und stellt für ihre Schüler zum Ende ihrer Kurse auch Zeugnisse aus. Stolz postet Frauchen Elizabeth Spahr den bemerkenswerten Zettel auf „Reddit“. Mischlings-Rüde Frank ist einfach der Knaller.

Mischling Frank bekommt ein Zeugnis. Frauchen ist mächtig stolz. © Reddit (esparh2)

Voller Stolz hält die Frau das Schreiben in die Kamera und präsentiert das klasse Ergebnis. Dahinter: Mischlingsrüde Frank blickt begeistert drein. Er hat einen speziellen Welpenkurs besucht und diese „Vorschule“ mit Bravour bestanden. Der Kurs ging rund einen Monat. Damit man sich späteren Stress erspart, macht es viel Sinn, seinen Welpen bereits von Anfang zu erziehen.

Abgefragt wurden bestimmte Hunde-Regeln und Manieren, Kommandos oder Punkte, an denen gearbeitet werden sollte. Kennt der Hund beispielsweise die Kommandos „Sitz“, oder „Lass es sein“, „Nimm es auf“, „Sei brav“ usw. Zudem wurde geprüft, wie sich der Vierbeiner in einer Gruppe verhält. Ist er eher schüchtern, zieht sich zurück oder ist er ein„Party-Typ“?

Frauchen mächtig stolz: Welpe Frank ist ein gut erzogener Party-Löwe

Der niedliche Frank ist definitiv ein Party-Löwe, der viel Freude mit seinen Kumpels hat, so heißt es. Zudem ist er bereits ganz gut erzogen, lebt sich schnell ein und hatte keinerlei Probleme mit anderen Vierbeinern. Und so geht Elisabeth Spahr einfach das Herz auf. Kurz nachdem sie das Foto hochgeladen hatte, erhielt es mehr als 28.000 Bewertungen. Die Menschen im Netz sind begeistert. Und so kommentiert ein User: „Wenn mein Junge damit aus der zweiten Klasse nach Hause kommen würde, wäre ich begeistert“, ein anderer schreibt „Er sieht so stolz aus“, und ein dritter ergänzt: „Dieses Lächeln sieht nach Party aus“.